Intel, le CPU Arrow Lake per desktop promettono sensibile riduzione di consumi e temperature

Pubblicità

Intel ha annunciato i nuovi processori Arrow Lake destinati a sistemi desktop, una lineup indicata come un nuovo inizio per la Casa di Santa Clara segnando un cambiamento di rilievo nell’approccio dell’azienda che riguarda sia la progettazione, sia l’efficienza energetica.

La serie Core Ultra 200S, con lancio previsto dal 24 ottobre 2024, vanta una “architettura disaggregata” frutto dello sfruttamento di avanzati nodi produttivi di TSMC.

Il top di gamma Core Ultra 9 285K vanta 24 core (8 performance core e 16 efficiency core) e arriva fino a 5.7 GHz con un prezzo che negli USA è di 589$. Secondo la Casa di Santa Clara i chip in questione offrono performance paragonabili ai predecessori ma consumano molta meno energia, con una riduzione che arriva fino a 136W in alcuni scenari da gaming.

Arrow Lake sfrutta un design su più “tile”: in altre parole sul package non è presente un solo chip (design monolitico) ma core x86, GPU, I/O, componenti o chiplet differenti ognuno dedicato a una funzione specifica. Il “tile” è merito del processo produttivo N3B di TSMC; lil tile dela GPU sfrutta il nodo N5P sempre di TSMC, e i tile per I/O e SoC sfruttano il nodo N6 di TSMC.

Intel ammette che in alcuni casi le prestazioni possono risultare inferiori rispetto alla generazione precedente, con una differenza che può arrivare fino al 5% nel confronto con il Core i9-14900K. Il produttore evidenzia che si tratta di “soluzioni bilanciate”, sottolineando i guadagni in termini di efficienza energetica (una riduzione del consumo del package fino al 40% in meno secondo il produttore) e migliorie a vantaggio dei content creator.

I nuovi processori richiedono il nuovo socket LGA 1851 e il chipset Z890, e quindi aggiornamenti delle motherboard da parte dei produttori. Sono supportate memorie DDR5-6400 con profili XMP e il controller dual-channer permette di gestire fino a 192 GB di memoria, ovvero 48 GB per DIMM.

Sul versante connettività abbiamo: di 20 linee PCIe 5.0, a cui si aggiungono 28 linee PCIe 4.0 tra CPU e chipset; non manca il supporto nativo alla tecnologia Thunderbolt 4 fino a due porte, ma anche fino a 8 porte SATA 6 Gbps, 32 USB 3.2 e fino a 14 USB 2.0. Il chipset offre inoltre connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 ed Ethernet 1 Gbit. I produttori che lo desiderano, potranno ovviamente offrire Wi-Fi 7, porte 2.5 Gbit e superiori e Bluetooth 5.4, così come il supporto alla tecnologia Thunderbolt 5 con soluzioni proposte da Intel stessa.

Il “motore” per la gestione degli schermi supporta fino a 4 display 4K a 60 Hz HDR, oppure uno fino a 8K 60 Hz HDR; sono supportate connessioni HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ed eDP 1.4.

Intel afferma che il Core Ultra 9 285K è di media più veloce dell’8% del Core i9-14900K nei carichi single-thread usando come riferimento Cinebench 2024, 3DMark CPU Profile o Geekbench 6, e circa il 4% sopra il Ryzen 9 9950X.

Per quanto concerne le prestazioni multi-core, il produttore riferisce di prestazioni del 15% superiori di media rispetto alla generazione precedente e del 13% superiore al top di gamma attuale di AMD.

Non manca ovviamente la NPU per l’IA, la stessa dei Meteor Lake, in grado (con alcuni compiti) di liberare CPU e GPU. Intel riferisce di carichi con prestazioni IA totali fino a 36 TOPS, di cui 13 TOPS legati alla NPU (ancora lontani dai 40 TOPS richiesti da Microsoft per i Copilot+ PC ma secondo il produttore la potenza offerta è più che sufficiente per la maggior parte dei carichi IA lato client).

Sul versante Media Engine, è offerta la codifica fino a 8K 120 fps 10 bit HDR, supporto VP9, AVC, HEVC e AV1, codifica SSC HEVC; per la decodifica gli Arrow Lake gestiscono 8K 60 fps 10 bit HDR e decodifica SSC AVC e HEVC.