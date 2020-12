Apple annuncia una promozione in Giappone per celebrare il 2021

Apple si prepara per la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo con una iniziativa commerciale in Giappone: un nuovo spot dedicato ad App Store e una promozione per celebrare l’inizio del 2021, con modalità e caratteristiche simili a quelle viste anche in Italia per il Black Friday a novembre.

Il breve filmato che riportiamo in questo articolo è stato pubblicato anche sul canale ufficiale Apple in Giappone. È dedicato ad App Store e allo sterminato parco di app disponibili per produttività, comunicazione e social, videogiochi e anche creatività per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e ottenere il massimo.

Nel Paese del Sol Levante l’inizio del nuovo anno è tradizionalmente celebrato con eventi, sconti e iniziative che si svolgono tra l’1-3 gennaio. In passato Cupertino ha offerto eventi speciali proponendo per un solo giorno carte regalo di diversi importi con l’acquisto di determinati prodotti a catalogo.

Lo spot è stato pubblicato quasi in contemporanea con l’annuncio da parte di Apple della nuova promozione per l’inizio del 2021 in Giappone, rilevata da MacOtakara. Chi acquista alcuni prodotti Apple selezionati ottiene una carta regalo Apple con importi fino a 18mila yen, circa 140 euro che possono essere spesi sia su App Store e gli altri negozi e servizi digitali di Cupertino, sia come credito per l’acquisto si hardware e accessori, nei negozi fisici e online di Apple nel Paese.

Si tratta quindi di una promozione simile a quella che Cupertino propone in USA e in diverse altre nazioni nel mondo, Italia inclusa, nei giorni del Black Friday e del Cyber Monday di novembre. Solitamente i prodotti Apple inclusi nella promo non sono quelli di ultima generazione. Per il Black Friday le carte regalo si ottenevano dietro acquisto di iPhone 11 e XR, iPad Pro, MacBook Pro 16”, Apple TV, Apple Watch Serie 3, AirPods e altri ancora, esclusi quindi iPhone 12 e iPad Air di ultima generazione.

