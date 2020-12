LG inizia il rilascio di AirPlay 2 e HomeKit sui televisori del 2018

Sui televisori LG del 2019 il supporto per AirPlay 2 e HomeKit è arrivato nel 2019, ma successivamente il costruttore era tornato sui propri passi annunciando che non avrebbe reso disponibile l’update promesso sui televisori precedenti del 2018. Fortunatamente, e dopo le proteste di migliaia di utenti, il costruttore ha cambiato di nuovo idea dichiarando a settembre di quest’anno che l’update sarebbe arrivato.

Proprio in queste ore negli Stati Uniti alcuni utenti segnalano sui social che LG ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento che porta AirPlay 2 e HomeKit anche sui televisori del 2018. Nel momento in cui scriviamo il colosso sudcoreano non ha rilasciato comunicati in merito ma, considerando le segnalazioni provenienti dagli USA, è lecito attendersi che nei prossimi giorni il rilascio venga esteso anche in altre nazioni e annunciato ufficialmente.

Ricordiamo che sempre per i televisori LG del 2018 il costruttore ha rilasciato l’aggiornamento che ha reso disponibile l’app Apple TV. Quando il nuovo aggiornamento, segnalato da MacRumors, sarà disponibile per tutti, gli utenti che possiedono televisori LG del 2018 potranno inviare contenuti audio, video, musica, podcast, fotografie in streaming tramite tecnologia AirPlay 2 da iPhone e iPad per riprodurli direttamente sul televisore.

Allo stesso modo, grazie al supporto per HomeKit, gli utenti potranno controllare accensione, spegnimento, regolazione volume e altro del televisore tramite Siri e anche tramite i comandi rapidi nella schermata Centro di Controllo di iPhone e iPad.

Ricordiamo che Apple ha pubblicato un elenco completo dei televisori AirPlay 2. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina. La guida di macitynet su come funzionano AirPlay 2 e HomeKit sui televisori LG LED, OLED e Nanocell è disponibile da questa pagina.

