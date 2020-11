Il listino prezzi Apple è sempre monolitico e gli sconti oltre che rarissimi sono molto contenuti, in ogni caso anche Apple annuncia il suo Black Friday 2020. La promozione è quella di rito ormai da diversi anni a questa parte: chi acquista un computer o un dispositivo Apple ottiene una carta regalo del valore massimo che arriva fino a 150 euro, ma solo acquistando una serie di dispositivi selezionati.

La promozione Apple Black Friday 2020 inizia venerdì 27 novembre e termina lunedì 30 novembre, giorno che in USA è diventato da tradizione il Cyber Monday per l’elevata concentrazione di offerte e super sconti che riguardano l’elettronica di consumo e che segna la fine della maratona di sconti del venerdì nero.

La carta regalo più ghiotta da 150 euro si ottiene esclusivamente acquistando in una delle quattro giornate di sconti un MacBook Pro 16” oppure un iMac 21,5”. Per avere la carta regalo da 100 euro occorre acquistare un iPad Pro. Invece si ottiene la carta regalo da 50 euro acquistando un MacBook Pro 13”, MacBook Air, iPad mini, Apple TV, cuffie e auricolari Beats, ma anche iPhone 11, iPhone XR e iPhone SE. Infine la carta regalo da 25 euro è abbinata all’acquisto di Apple Watch Serie 3, AirPods e anche AirPods Pro.

Come sempre nelle offerte Apple Black Friday 2020 sono esclusi tutti gli ultimi prodotti Apple più importanti, inclusi gli iPhone 12, ma anche Apple Watch Serie 4 e successivi, i recenti iPad Air di quarta generazione. Stesso discorso anche per i prodotti ricondizionati Apple e quelli acquistati con lo sconto riservato a studenti e insegnanti.

L’importo ottenuto con una carta regalo Apple può essere speso per acquistare altri prodotti Apple, accessori ma anche app, giochi, film, musica e praticamente tutto quanto è presente nei negozi fisici e online di Cupertino: da questa pagina web sono disponibili tutti i dettagli della promozione Apple Black Friday.

Come sempre è possibile trovare e usufruire di sconti molto più sostanziosi tramite Amazon: da sempre macitynet vaglia tutte le promozioni e le offerte Amazon per individuare tutti gli sconti sui prodotti più interessanti per gli utenti Apple e in generale per gli appassionati di tecnologia e non solo. Per consultare le numerose offerte Amazon già in corso e quelle in arrivo per Black Friday e Cyber Monday è possibile consultare periodicamente le notizie nella nostra pagina principale e iscriversi al canale macitynet su Telegram dedicato alle offerte.