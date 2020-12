Da Volkswagen il robot prototipo che ricarica le auto elettriche

Volkswagen Group ha mostrato un’anteprima dei prototipi dei propri robot mobili per la ricarica. Si tratta di uno dei concept per la ricarica che l’azienda spera possa contribuire all’espansione dell’infrastruttura nei prossimi anni. Il robot si occuperà di ‘rifornire’ i veicoli elettrici in modo completamente autonomo in spazi di sosta ristretti, come i parcheggi sotterranei. “«Una infrastruttura di ricarica diffusa è e rimane un fattore chiave per il successo dell’e-mobility. Il nostro robot è solo uno fra i diversi approcci, ma è senza dubbio uno dei più visionari» spiega Thomas Schmall, CEO di Volkswagen Group Components.

Il robot per la ricarica – avviato tramite app o protocollo Car-to-X – lavora in completa autonomia. Si dirige in modo indipendente verso il veicolo da caricare e comunica con questo: dall’apertura dello sportellino che dà accesso alla presa alla connessione della spina, fino al disaccoppiamento – l’intero processo di ricarica si svolge senza alcuna interazione umana.

Per occuparsi di diversi veicoli contemporaneamente il robot mobile sposta un rimorchio, praticamente un accumulatore mobile, verso il mezzo, lo connette e lo utilizza per caricare la batteria. L’unità di stoccaggio dell’energia rimane con la vettura durante il processo di ricarica; nel frattempo il robot si occupa di altri veicoli elettrici. Una volta terminato il ‘rifornimento’, il robot raggiunge autonomamente l’accumulatore mobile e lo riporta alla stazione di ricarica centrale.

Secondo Thomas Schmall, CEO di Volkswagen Group Components «Creare una infrastruttura di ricarica efficiente per il futuro è un compito fondamentale che pone una sfida per l’intera industria. Stiamo sviluppando soluzioni per aiutare a evitare singoli interventi costosi. Il robot e la nostra stazione flessibile di ricarica rapida sono soltanto due esempi».

La Divisione al momento è al lavoro su una gamma di prodotti completa per la ricarica in corrente continua. La stazione flessibile sarà lanciata sul mercato all’inizio del 2021. Da alcune settimane la wallbox in corrente continua è testata in diversi siti produttivi tedeschi del Gruppo. Il robot mobile per la ricarica ha raggiunto con successo lo status di prototipo e sarà ora ulteriormente sviluppato in modo intensivo. Uno dei requisiti per la maturità di mercato è la comunicazione Car-to-X per agevolare il processo autonomo di ricarica.

Data l’importanza cruciale di questo tema, in futuro Volkswagen Group Components sarà responsabile, tra gli altri, di tutte le attività del Gruppo legate alla ricarica e ai sistemi di ricarica. Il robot si inserisce in un concept più ampio che si concentrerà sul successo della mobilità elettrica nel lungo termine e perciò sull’elettrificazione dei trasporti.

«La realizzazione di una infrastruttura di ricarica è un requisito fondamentale, ma deve essere guidata dalla domanda ed essere efficiente – continua Schmall – Le nostre soluzioni non si concentrano solamente sulle necessità dei clienti e sui requisiti tecnici dei veicoli elettrici. Tengono in considerazione anche le possibilità economiche che offrono a potenziali partner». Permettono ai gestori di aree di parcheggio, parcheggi multipiano e sotterranei di ‘elettrificare’ in modo semplice e veloce ogni posto auto utilizzando il robot Volkswagen per la ricarica. Ciò riduce i lavori di costruzione necessari e allo stesso tempo i costi potenziali.

