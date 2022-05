Apple, le novità iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 e macOS 13 attese a WWDC 2022

Sono già circolate alcune anticipazioni sulle prossime versioni dei sistemi operativi Apple e le nuove funzioni in arrivo: ora Mark Gurman di Bloomberg offre un primo riepilogo anticipando che durante la WWDC 2022 Apple svelerà una nuova schermata di blocco in iOS 16 con wallpaper e sfondi, questi ultimi anche dotati di funzionalità simili a quelle dei widget, mentre iPadOS 16 includerà finalmente per la prima volta le finestre ridimensionabili, così come indica anche uno sviluppatore a partire da alcuni indizi scoperti nelle versioni beta.

Così, per quanto riguarda iPhone, sembra lecito attendersi sfondi e wallpaper in grado di mostrare notifiche dei messaggi, scadenze oppure altre informazioni come previsioni meteo, borsa o altro ancora. Sembra che Apple supporterà sempre nella schermata di blocco anche la funzione di schermo sempre attivo e acceso, in precedenza prevista per iPhone 13 ma che ora sembra Apple introdurrà negli iPhone 14 Pro.

Per tvOS 16 Gurman anticipa genericamente «Più collegamenti per la casa intelligente». Anche l’app Messaggi di Apple riceverà nuove e più funzioni simili a quelle dei social network, in particolare per i messaggi audio. L’app Salute non verrà estesa anche a iPadOS e macOS, ma è previsto che Apple includerà diverse nuove funzioni sia su iPhone che Apple Watch.

Gli appassionati dell’indossabile di Cupertino possono aspettarsi «Miglioramenti significativi in watchOS 9 che influiscono sul funzionamento quotidiano e sulla navigazione». In arrivo anche aggiornamenti per i quadranti Apple Watch esistenti e una nuova modalità di risparmio energetico.

Infine macOS 13 riceverà un pannello Preferenze di Sistema completamente rivisto. Questo perché Apple ha intenzione di renderlo più in linea con l’app Impostazioni di iPhone e iPad: sarà così possibile gestire impostazioni individuali organizzate in base alle app. In arrivo anche novità e rivisitazioni delle app Apple di serie.

Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.