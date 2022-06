Volvo ed Epic portano la grafica fotorealistica in auto

Per offrire ai propri clienti la migliore esperienza d’uso possibile, Volvo Cars sta introducendo la tecnologia di visualizzazione fotorealistica nella sua prossima generazione di auto elettriche grazie a una nuova collaborazione con Epic Games. Le due aziende si uniscono per portare il motore di gioco Unreal Engine di Epic nelle prossime auto Volvo, fornendo una grafica di alta qualità all’interno dell’abitacolo.

Epic Games è uno dei nomi più noti nel settore dei videogiochi e del software, probabilmente più nota per Fortnite, uno dei giochi più gettonati al mondo. Epic Games sviluppa anche Unreal Engine, considerato il più avanzato strumento di creazione 3D in tempo reale utilizzato in vari settori oltre a quello dei giochi, e che ora sarà utilizzato da Volvo Cars per lo sviluppo di interfacce digitali all’interno delle sue auto e per il rendering della grafica in tempo reale all’interno dell’auto.

Volvo Cars è la prima casa automobilistica europea a utilizzare Unreal Engine per lo sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina (HMI). In particolare, inizialmente si concentrerà sul Driver Information Module (DIM), uno dei display all’interno dell’abitacolo che fornisce al conducente informazioni rilevanti e funzioni di infotainment.

Per la prossima generazione di auto Volvo il costruttore promette grafica di alta qualità e «Impressionante» visualizzata nei display di bordo, con rendering molto più nitidi, nuove animazioni e colori ricchi. A livello hardware il sistema è basato sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di terza generazione. Di conseguenza, il sistema di infotainment di nuova generazione di Volvo Cars sarà oltre il doppio più veloce del suo predecessore, mentre la generazione di grafica e l’elaborazione all’interno dell’abitacolo saranno fino a dieci volte più veloci.

La prima auto a contenere la nuova grafica è la nuova ammiraglia completamente elettrica che Volvo Cars presenterà nel corso dell’anno. Questo modello è il primo di una nuova generazione di auto completamente elettriche di Volvo, che punta a vendere solo auto puramente elettriche entro il 2030.

Volvo Cars ha l’ambizione di sviluppare internamente la metà di tutto il software delle sue auto entro la metà del decennio e sta effettuando numerose assunzioni nell’ambito dello sviluppo software. Entrando a far parte dell’azienda, i talenti del coding hanno l’opportunità di lavorare su nuove applicazioni e piattaforme di bordo all’avanguardia.

