Apple arruola talenti di Hollywood per il visore AR

Non è chiaro se Apple svelerà o meno il visore durante il keynote di presentazione WWDC 2022 di lunedì 6 giugno (qui la diretta con trascrizione in Italiano di macitynet a partire dalle ore 18,30), secondo quanto rivelano alcune fonti intervistate dal New York Times, la multinazionale di Cupertino sta arruolando talenti e registi di spicco dell’industria cinematografica di Hollywood per creare contenuti destinati al suo primo visore di realtà aumentata, atteso in arrivo nel 2023.

In particolare Apple sta collaborando con il prolifico e versatile Jon Favreau, attore, sceneggiatore (serie TV) regista (è suo il bellissimo ritorno di Iron Man del primo film con Robert Downey Jr. e molti altri film di grandi budget di successo), ma anche produttore per creare una esperienza in realtà aumentata che porti in vita i dinosauri ultra realistici visti nella apprezzata serie TV Il Pianeta Preistorico di Apple TV+.

Non a caso proprio Jon Farveau è tra i produttori della serie che mostra i dinosauri mai visti dall’uomo con grafica talmente curata e riuscita, e con l’inconfondibile voce delle leggendario documentarista Sir Richard Attenborough, da sembrare non una serie TV di docu-fiction, ma un vero documentario naturalistico su animali realmente esistenti alle prese con la vita e la sopravvivenza nella Terra preistorica.

Per ora si sa che il primo visore Apple per la realtà aumentata avrà specifiche tecniche da urlo e talmente all’avanguardia da sucrlassare tutto quanto visto finora, un prodotto costoso, per professionisti e programmatori che somiglierà a un paio di grandi occhiali o visiera da sci. Non è detto che Apple lo mostri alla WWDC 2022, ma sarà praticamente impossibile fare finta di nulla: anzi secondo Gurman dominerà la scena che ci sia o meno fisicamente all’evento.

Anche perché si prevede che la multinazionale di Cupertino mostrerà agli sviluppatori nuovi strumenti e kit di sviluppo che permetteranno di sfruttare ulteriormente le fotocamere e anche nuove funzioni vocali. Vale a dire un ambiente e l’intelaiatura (realityOS o in breve rOS) che renderanno possibili contenuti ed esperienze che non richiederanno una interfaccia grafica visuale, come avviene nelle realtà aumentata, prioettata direttamente sul mondo reale.

Tutte le ultime e più attendibili previsioni indicano che il primo visore Apple, a causa di ritardi e problemi, sarà disponibile nel 2023. Questo però non esclude che Apple possa offrire un assaggio alla WWDC 2022: lo scopriremo tra poche ore.

