Apple Store on line chiuso, c’è davvero nuovo hardware in arrivo alla WWDC 2022?

“Ci saranno sviluppi” questo il testo di un’immagine apparsa qualche minuto fa al posto della prima pagina dello store on line di Apple. La chiusura del negozio con il quale vengono proposti per l’acquisto prodotti e servizi (come i pacchetti Apple Care) della Mela arriva a poche ore dal via della WWDC 2022, la conferenza mondiale degli sviluppatori.

Nonostante non sia inusuale che il sito di vendita on line risulti irraggiungibile quando c’è un evento, questo di solito non accade in occasione della WWDC. La pratica è necessaria solo quando Apple aggiorna i suoi cataloghi e il listino dei prodotti e questo suscita quindi la speranza che nel corso della giornata di oggi ci possano essere non solo novità per gli sviluppatori.

In base alle indiscrezioni in effetti oggi Apple potrebbe fare qualche annuncio nel campo dei dispositivi. La più probabile è il nuovo MacBook Air, una macchina tutta rinnovata con connettore Magsafe, più porte USB, un fattore di forma simile a quello dei MacBook Pro e con diversi colori.

Quando la volta scorsa Apple ha annunciato il processore M1 sono arrivati assieme al MacBook Air anche il Mac mini (anche in versione tower) e di MacBook Pro 13″. Queste due macchine potrebbero anch’esse venire annunciate oggi, sempre con un design rinnovato.

I nuovi Mac potrebbero essere presentato alla WWDC per dare modo agli sviluppatori di preparare le loro applicazioni al nuovo processore M2, un’altra delle novità software in arrivo.

In molti sperano anche che oggi Apple possa annunciare anche una nuova versione dei MacPro con processori M1 oppure addirittura i fantomatici occhiali per realtà virtuale e realtà aumentata. In realtà sembra molto difficile che oggi possa debuttare questo accessorio che ha bisogno di una lunga preparazione.

Macitynet, lo ricordiamo, seguirà da vicino la giornata di apertura della WWDC 2022 facendo una diretta dalle 18,30 con la quale presenterà e commenterà il keynote . A seguire una serie di articoli sulle novità principali dell’evento.