Il Pianeta Preistorico porta i dinosauri su Apple TV Plus

Apple ha presentato Il Pianeta Preistorico, la nuova docuserie per Apple TV+ che combina le rodate tecnologie della computer grafica (CGI) con le ultime scoperte scientifiche sui dinosauri per portare nelle case degli abbonati una serie TV completamente nuova.

A raccontare il comportamento di queste straordinarie creature del periodo Cretaceo è il Piero Angela britannico Sir David Attenborough, commentando scene di vita quotidiana nell’era preistorica che vengono arricchite da riprese video che sembrano vere. La prima stagione si compone di cinque episodi – della durata di circa 40 minuti ciascuno – che verranno pubblicati ogni giorno di questa settimana.

Oggi, lunedì 23 maggio, è disponibile il primo episodio intitolato Coste che racconta la storia di una femmina incinta di Tuarangisauro in difficoltà (e il suo cucciolo potrebbe risentirne) mentre esplora le acque dove dimora uno dei predatori più funesti dell’oceano.

Il secondo, disponibile da martedì 24 maggio, titolo Deserti, descrive la battaglia aerea – che avviene sopra i deserti del Nord America – di un maschio di Pterosauro Barbaridactylus che gareggia per richiamare l’attenzione di una femmina sulla terra. Protagonista di Acque dolci in onda mercoledì 25 maggio è invece il Deinocherius: otto tonnellate di corpo piumato e un becco gigante che guadano una zona umida asiatica in cerca di sollievo dalle fastidiose mosche che mordono.

Il penultimo episodio è Mondi di ghiaccio, che racconta la tesa situazione di stallo tra antichi rivali, Pachirinosauri e Nanuqsauri, all’interno di una foresta innevata. Chiude venerdì 27 maggio la prima stagione Foreste, con la rischiosa traversata del piccolo Triceratopo in una caverna del Nord America dopo aver smarrito la madre.

Immergiti nelle meraviglie del nostro mondo come mai prima d’ora in questa epica docuserie di Jon Favreau e dei produttori di Planet Earth. Viaggia indietro nel tempo di 66 milioni di anni fino a quando maestrosi dinosauri e creature straordinarie si aggiravano per la terra, i mari e il cielo.

La nuova docuserie Il Pianeta Preistorico è stata commissionata da Apple nel 2019 alla BBC Natural History Unit ed è diretta da Jon Favreau, conosciuto – tra gli altri – per il ruolo di Harold “Happy” Hogan in Spider-Man: Far from Home. E’ disponibile in 4K, con Dolby Vision e Dolby Atmos, e supporta i sottotitoli per non udenti e persone con problemi di udito (SDH) e le descrizioni audio (AD).

