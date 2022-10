iPad mini, i prezzi schizzano alle stelle

Concentrati sulle novità Apple svelate martedì 18 ottobre, inclusi iPad Pro 2022, iPad 2022 decima generazione e Apple TV 4K 2022, è passata in secondo piano un’altra novità introdotta dal colosso di Cupertino con l’aggiornamento delle scorse ore: un significativo aumenti dei prezzi di iPad mini (qui la recensione) in tutti i paesi del mondo, con la sola eccezione degli Stati Uniti.

Purtroppo gli aumenti dei prezzi più consistenti si registrano in Europa e quindi anche in Italia. Per fortuna è ancora possibile acquistare iPad mini su Amazon con conti fino al 26%.

Fino alla mattina di martedì 18 ottobre iPad mini era proposto in Italia a listino a partire da 559 euro per il modello da 64GB, mentre la versione da 256GB costava 729€. Dopo che gli Apple Store sono tornati in funzione con l’introduzione delle novità Apple, i prezzi di iPad mini in Italia sono lievitati fino a 659 euro per il 64GB e ben 859 euro per il modello da 256GB. Un incremento di prezzo del 18%.

Il balzo in percentuale è addirittura superiore in Regno Unito, dove iPad mini 64GB in precedenza era proposto a 479 sterline, mentre ora costa 569£, un aumento del 19%. Sempre in UK iPad mini 256GB costava 619 sterline, mentre ora il prezzo sale a 749 sterline, un balzo di ben il 21%. I prezzi sono aumentati anche in Asia Pacifico, ma sembra con balzi inferiori: per esempio in Australia l’incremento dei prezzi è dell’11%. Apple non ha dichiarato le ragioni dell’aumento dei prezzi di iPad mini, comunque riconducibili al rafforzamento del dollaro sulle altre valute, all’ondata inflazionistica in corso e all’aumento generalizzato dei costi. Ma queste considerazioni pertinenti non spiegano come mai tutto il resto del listino Apple non abbia subito modifiche.

Così l’aumento sembra voluto anche per ristabilire la scaletta di prezzi in una gamma iPad 2022 estremamente ampia e affollata, come mai lo è stata prima. Ricordiamo che grazie alle promozioni Amazon è possibile acquistare iPad mini con sconti fino al 26%.

Per tutte le novità Apple introdotte martedì 18 ottobre si parte dai rispettivi collegamenti: iPad Pro 2022 M2, nuovo iPad 2022 di decima generazione e anche Apple TV 4K 2022.