tvOS e HomePod software 16.1 disponibili con Matter

Insieme ai sistemi operativi principali per Mac, iPhone e iPad ricchi di novità e nuove funzioni, Apple ha rilasciato anche due aggiornamenti minori ma comunque importanti: si tratta dell’ultima versione 16.1 di tvOS e anche del software HomePod, entrambi ora con supporto per Matter. Il nuovo standard universale per la casa smart promette di far comunicare tra loro e funzionare all’unisono tutti i più svariati dispositivi di qualsiasi marchio compatibili con Matter.

Così ora installando tvOS 16.1 su Apple TV 4K o modello precedente HD, oppure aggiornando HomePod alla versione 16.1 del firmware, il dispositivo TV di Cupertino e gli speaker smart del marchio possono già comunicare e funzionare con Matter e gli altri dispositivi compatibili eventualmente presenti in casa.

Oltre al supporto a Matter con gli aggiornamenti arrivano anche miglioramenti di prestazioni e stabilità. Con tvOS 16.1 su Apple TV arriva una nuova finestra – interfaccia per Siri che mostra i risultati per film, serie TV e altri contenuti in una finestra più piccola in alto a sinistra, lasciando libero il resto per continuare la visione.

Ora con le librerie condivise di Apple Foto è possibile condividere i momenti più belli con amici e familiari direttamente da iPhone, iPad e Mac. Invece per la prima volta l’abbonamento Apple Fitness+ per esercizi e sport guidati da professionisti, prima solo per Apple TV e Apple Watch, ora è disponibile anche agli utenti che hanno a disposizione solo iPhone.

Nelle scorse ore Apple ha aumentato i prezzi dei suoi principali servizi in abbonamento, inclusi Apple Music, Apple TV+ e anche il pacchetto che li racchiude tutti Apple One. Lunedì 24 ottore Apple ha rilasciato iOS e iPadOS 16.1 oltre che il nuovo macOS 13 Ventura per Mac.

