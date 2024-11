I migliori sconti Apple per la settimana del Black Friday Amazon

Pubblicità

Anche Apple sta partecipando al Black Friday proponendo una serie di sconti sui suoi prodotti. Perciò se state cercando un nuovo computer portatile, un tablet, uno smartwatch o semplicemente qualche accessorio, è il momento giusto per approfittare dei prezzi scontati su una vasta gamma di articoli.

Per chi desidera un MacBook potente e con un display ampio, il MacBook Air M3 da 15 pollici con 24 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD è disponibile ad un prezzo molto interessante, ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla portabilità.

Se invece avete bisogno di un’opzione più compatta, il MacBook Air M2 da 13 pollici con 8 GB di RAM è un’ottima scelta, con un prezzo accessibile che lo rende perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e leggero per l’uso quotidiano.

Non mancano poi le offerte sui tablet Apple, con sconti significativi su modelli come l’iPad Air M2 e l’iPad 10,9 pollici, entrambi disponibili a prezzi che non si erano mai visti prima. Se invece siete alla ricerca di un dispositivo ancora più potente, l’iPad Pro 11 con chip M4 rappresenta una delle soluzioni più avanzate in sconto in questo momento.

Anche gli accessori Apple sono oggetto di sconto, con Apple Pencil a partire da 74 €, un’ottima occasione per chi utilizza l’iPad per il disegno o la scrittura. Inoltre è in sconto anche il Magic Mouse, disponibile anche nella versione con USB-C, ottimo per chi ha bisogno di un mouse preciso e comodo.

Non solo computer e tablet, ma anche smartwatch: gli Apple Watch 9 sono in liquidazione con sconti fino al 28%, mentre gli AirPods 4 sono scontati a 129 €, un prezzo che rappresenta il minimo storico per questi auricolari di alta qualità.

Se invece dovete cambiare smartphone, l’iPhone 15 ha visto un nuovo calo di prezzo: solo 691 €.

Non dimenticate infine che Amazon Seconda Mano offre uno sconto extra del 20% sui prodotti Apple ricondizionati, permettendovi quindi di acquistare dispositivi di alta qualità a prezzi ancora più vantaggiosi.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di Apple in corso al Black Friday di Amazon. Qui trovate quelli di Asmodee, di seguito invece un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

A 1145,00 € invece di 1369,00 € | sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 1249,00 € invece di 1529,00 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 1859,00 € invece di 2109,00 € | sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 1145,00 € invece di 1369,00 € | sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 988,99 € invece di 1249,00 € | sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 2303,00 € invece di 2499,00 € | sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 60,00 € invece di 85,00 € | sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 60,00 € invece di 85,00 € | sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 92,00 € invece di 119,00 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 1258,00 € invece di 1298,00 € | sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 953,90 € invece di 1038,00 € | sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 691,99 € invece di 879,00 € | sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 649,00 € invece di 759,00 € | sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 399,00 € invece di 579,00 € | sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 899,00 € invece di 969,00 € | sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 94,00 € invece di 119,00 € | sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 99,00 € invece di 149,00 € | sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 74,00 € invece di 89,00 € | sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 129,00 € invece di 149,00 € | sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 239,00 € invece di 259,00 € | sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 199,00 € invece di 259,00 € | sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 420,00 € invece di 469,00 € | sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 425,00 € invece di 519,00 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 129,00 € invece di 149,00 € | sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 199,00 € | sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 213,00 € invece di 279,00 € | sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...