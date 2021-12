Apple Car, Michael Schwekutsch ora lavora per Archer Aviation

Michael Schwekutsch, importante ingegnere che era arrivato in Apple nel 2019 dopo essere stato a capo della divisione che ha sviluppato il gruppo motopropulsore elettrico di Tesla, ha lasciato Cupertino e ora lavora per Archer Aviation, una startup che si è fatta notare per avere concepito dei taxi volanti.

A riferirlo è CNBC, spiegando che Schwekutsch ha aggiornato il suo profilo LinkedIn e ora indica come attuale ruolo quello di senior vice president of engineering presso Archer.

A giugno di quest’anno Archer ha presentato un nuovo eVTOL (Electrical Vertical Take-Off and Landing) chiamato Maker, uno speciale veicolo che dovrebbe essere sfruttato come base per una futura flotta di velivoli per servizi di “taxi volante”, con l’obiettivo di trasportare persone a brevi distanze rendendo più semplici e veloci gli spostamenti all’interno di grandi città dove il traffico è congestionato.

Nell’ambito del progetto Apple Car si segnalano continue partenze e nuove arrivi di professionisti che a vario titolo hanno competenze nel settore automotive. A settembre ha lasciato Doug Field, assunto da Ford, dopo avere lavorato per tre anni a Cupertino insieme a Bob Mansfield e John Giannandrea.

John Giannandrea – a capo della divisione di Apple che si occupa di Intelligenza Artificiale – sovrintende ancora lo sviluppo dell’Apple Car ma con la partenza di Field, il posto di quest’ultimo è stato occupato da Kevin Lynch, Vice President of Technology della Casa di Cupertino.

Le ultime indiscrezioni su Apple Car riferiscono di un presunto veicolo senza volante e pedali, con interni pensati per stare seduti senza bisogno di tenere le mani sul volante, con un design simile al monovolume elettrico Canoo di Lifestyle Vehicle, un van noto negli USA (Cupertino voleva comprare questa startup).

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.