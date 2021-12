Microsoft presenta Teams Essentials per le piccole imprese

Microsoft ha svelato Teams Essentials, una versione della nota piattaforma di video comunicazioni destinato alle piccole imprese. È un prodotto stand alone, quindi autonomo, che si propone come una nuova soluzione tra il piano Teams gratuito e le funzionalità fornite con un abbonamento a Microsoft 365.

Teams Essentials costa 3,4 euro per utente al mese. Include funzioni come la possibilità di avviare riunioni di gruppo illimitate fino a 30 ore e fino a 300 partecipanti, diversamente da quanto previsto per il piano gratuito, che invece offre un limite di 60 minuti e un massimo di 100 partecipanti. Gli utenti, inoltre, ottengono 10GB di spazio di archiviazione cloud, il doppio di quanto incluso nel piano gratuito, e l’integrazione con Outlook. Presto gli utenti abbonati a Teams Essentials otterranno anche il supporto ai calendari di Google.

Sono incluse altre funzionalità del piano gratuito, come l’accesso alle app Web di Office, chat con colleghi e clienti, condivisione di file, sondaggi e progetti di gruppo. Ancora, tutte le comunicazioni via riunioni, chat, chiamate e anche i file sono tutti crittografati. Gli utenti possono inviare inviti alle riunioni a utenti che non dispongono di un account Teams: sarà necessario solo disporre dell’indirizzo email della persona da invitare.

Come ricorda engadget, ancora, tra le altre funzionalità, sono presenti gli sfondi virtuali per le chiamate, Modalità Togheter che mostra i partecipanti nello stesso spazio virtuale e sottotitoli dal vivo.

Si tratta di un nuovo piano meno meno costoso di quello previsto per Microsoft 365 Business Basic, che invece costa 5 dollari al mese per utente, e che a marzo subirà un rincaro di un ulteriore dollaro. C’è da dire, però, che i due dollari in più al mese sono giustificati da funzioni aggiuntive, come le trascrizioni delle riunioni, traduzioni in tempo reale, versioni mobili delle app di Office e 1TB di spazio di archiviazione cloud a persona.

Teams Essentials è disponibile dai partner cloud di Microsoft o direttamente sul sito ufficiale Microsoft. Per tutte le notizie su Microsoft Teams il link da seguire è direttamente questo.