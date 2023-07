Apple Card, Goldman Sachs vuole interrompere la partnership con Cupertino

Goldman Sachs vuole interrompere la collaborazione con Apple. A scriverlo è il Wall Street Journal, riferendo della partnership di Goldman Sachs con la Casa di Cupertino negli USA per la carta di credito Apple Card, per Apple Pay Later e per il conto Apple Savings.

Goldman vuole ridimensionare le attività dedicate all’ambito consumer ed è a quanto pare in trattativa con American Express per una potenziale acquisizione di specifiche attività riguardanti il business delle carte di credito. Goldman Sachs cederebbe le sue partnership legate alle carte di credito, incluse le attività che riguardano Apple Card e altre carte come quelle di General Motors (divisione che aveva acquisito nel 2020).

American Express non ha ancora stabilito i termini con Goldman Sachs e l’accordo non è neanche imminente o certo, secondo quanto riferito al Wall Street Journal.

Apple ha diversi accordi con Goldman Sachs, e quest’ultima ha affrontato investimenti rilevanti per supportare il lancio di Apple Card e altri servizi per i consumatori; a gennaio di quest’anno la divisione credito al consumo della banca ha registrato perdite di 1,2 miliardi di dollari, per problematiche legate a Apple Card e dirigenti hanno previsto un pareggio per il 2025, obiettivo che era stato originariamente pensato per essere raggiunto entro la fine del 2022.