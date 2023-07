Già pronti gli accessori per personalizzare e proteggere Vision Pro

Anche se Apple Vision Pro non sarà in vendita fino ad almeno l’inizio dell’anno prossimo, numerose aziende di terze parti non si sono fatte scoraggiare e hanno annunciato invece gli accessori della linea Vision Pro. Alcuni di questi sono interessanti perché di fatto mostrano l’inizio di un nuovo fiorente mercato anche per il visore Apple, un po’ come accaduto per iPhone e iPad.

CASETiFY, un noto produttore di custodie per iPhone, ha presentato una gamma di accessori per l’atteso headset, all’interno della sua sottolinea Bounce Vision. Questa collezione comprende combinazioni di colori personalizzate e persino design unici che permettono di personalizzare oltre modo il visore.

Apple ha dichiarato che il prezzo di partenza per Vision Pro sarà di 3.500 dollari e ha rivelato che le lenti correttive saranno un accessorio praticamente indispensabile per chi indossa gli occhiali. Inoltre, secondo un rapporto più recente, sembra che anche la fascia superiore potrebbe non essere incluso nel prezzo base.

Ad ogni modo, quanti desidereranno proteggere l’headset dagli urti o personalizzare il suo design, potranno certamente aver bisogno di uno o più articoli della collezione Bounce Vision di CASETiFY.

La serie Bounce Vision include accessori appositamente progettati per Apple Vision Pro, tra cui fasce intercambiabili, custodie protettive per il display esterno, tracolle, cuscinetti per incrementare il comfort, e altro ancora.

Il nome “Bounce” deriva dalle custodie per iPhone della stessa linea, progettate per far proteggere il telefono in caso di caduta. L’azienda ha annunciato che la nuova collezione sarà disponibile all’inizio del 2024, nello stesso periodo indicato da Apple per il lancio di Vision Pro. Al momento, non sono ancora stati forniti dettagli sui prezzi.

