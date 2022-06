Apple cerca ingegnere per il nuovo CarPlay in Cina

Dopo aver mostrato i progetti per le future versioni di CarPlay durante la conferenza WWDC 2022, Apple sta cercando un ingegnere in Cina che aiuterà le case automobilistiche locali ad adottare la nuova esperienza bordo della multinazionale di Cupertino.

Durante la WWDC, Apple ha introdotto una nuovissima esperienza CarPlay che inizierà a portare sui veicoli alla fine del 2023. La nuova visione è quella di portare CarPlay, non solo su diversi schermi di infotainment presenti in auto, ma anche quella di portare una più profonda integrazione con l’auto, che richiede più sforzo da parte delle case automobilistiche. In altre parole, Apple vuole che grazie a CarPlay l’utente possa controllare alcune funzioni dell’auto: dal clima all’orientamento dei sedili, e altro ancora.

Per aiutare a promuovere il suo lavoro con le case automobilistiche, China Daily riferisce che Apple ha pubblicato un annuncio di lavoro il 30 maggio per un “Auto Experience Partner Engineer” con sede a Pechino, Shanghai o Shenzhen, per unirsi al team Car Experience esistente.

Il ruolo ibrido è destinato a un ingegnere che possa fornire “supporto all’integrazione ai partner automobilistici e per assistere gli sviluppatori nel completamento della certificazione di sistema con Apple”. Oltre a gestire i registri di certificazione per i vari programmi Car Experience di Apple, come CarPlay e l’API CarKey, il futuro dipendente dovrà fungere da comunicatore tra Apple e “l’ingegneria globale dell’industria automobilistica”.

La tempistica dell’annuncio di lavoro suggerisce che la posizione ha lo scopo di aiutare Apple a implementare la sua nuova visione di CarPlay con le case automobilistiche in cina.

Il futuro di CarPlay comporta l’espansione della sua influenza ad altre aree del veicolo, attraverso l’intero cruscotto, sia quello centrale, che quello del conducente o del passeggero, ove disponibile all’interno dell’auto. Insieme alle normali funzioni, il nuovo CarPlay gestirebbe anche altri tipi di dati dall’auto, come la velocità e i livelli di carburante, oltre a gestire altri sistemi in-car non tipicamente gestiti da un sistema di infotainment.

Apple insiste sul fatto che i primi veicoli che utilizzeranno la nuova esperienza CarPlay saranno annunciati alla fine del 2023, con i conducenti che potranno usarli a partire dal 2024. Finora, Ford, Acura, Honda, Volvo, Land Rover e Nissan hanno aderito al progetto, mentre Tesla e BMW apparentemente non prenderanno parte al programma.

