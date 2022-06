Gestire il colore come fotografi professionisti nel workshop gratuito di BenQ

Chiunque voglia imparare a gestire il colore come fanno i fotografi professionisti può iscriversi al nuovo workshop gratuito promosso da BenQ: si intitola Introduzione alla Gestione del Colore: dalla teoria alla pratica e si terrà mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 19.00 presso il Webidoo Store di Milano al numero 12 di Via Amerigo Vespucci.

Un’iniziativa dedicata a tutti gli amanti della fotografia che desiderano imparare a gestire i colori come un fotografo professionista e tenuta dal fotografo Francesco Gola, Brand Ambassador per importanti marchi fotografici quali appunto BenQ ma anche NiSi, X-Rite, DxO e f-stop Gear.

Nato a Pavia nell’81 e con una laurea in Ingegneria elettrica alle spalle, si è innamorato della fotografia e del mare durante i suoi viaggi di lavoro: da lì l’ispirazione di pittori romantici come William Turner e Ivan Konstantinovich Aivazovsky, nonché di mostri sacri della fotografia come Michael Kenna e Sebastiao Salgado, Francesco sviluppa un particolare rapporto emotivo con la natura che si esprime attraverso le sue fotografie di paesaggi marini.

Pur continuando a viaggiare alla ricerca di nuovi paesaggi da fotografare, ora vive e lavora a Milano dove collabora con aziende, siti e riviste del settore per la diffusione della cultura, ma ha anche clienti di rilievo come Apple, Olycom e RCS Media.

Per quanto riguarda il workshop, partendo dalle basi, Francesco mostrerà quanto una rappresentazione ampia e accurata dei colori sui nostri schermi sia essenziale per ogni fotografo e come sia facile ottenere con i giusti strumenti un corretto workflow. Saranno analizzati i diversi aspetti della gestione del colore, dal gamut, agli spazi colore, alla calibrazione e, a fine giornata, questi argomenti non sembreranno più un tabù. Particolare attenzione verrà riservata alle diverse soluzioni di monitor BenQ – presenti in store – e alla valutazione della scelta migliore a seconda dell’utilizzo finale.

Chi è interessato a partecipare al workshop può iscriversi direttamente da questa pagina. Per ragioni di spazio i posti sono limitati: nel momento in cui scriviamo ce ne sono ancora ma, tenendo a mente che l’evento è completamente gratuito, non è escluso che possano terminare prima dell’avvio dell’evento.