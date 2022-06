Google Password Manager arriva nella home di Android

Google ha trovato il modo di semplificare l’accesso alle password su Android: sebbene infatti l’azienda da tempo include un gestore di password per gli utenti che hanno aperto un account sulla piattaforma, accedere alla versione nativa di questo strumento dagli smartphone e dai tablet con sistema operativo Android non è facile né intuitivo, ma adesso le cose sono cambiate.

Prima infatti bisognava accedere alla sezione Privacy del menu Impostazioni di Android, perché era proprio qui dentro che c’era la voce che consentiva di gestire le varie password memorizzate sull’account. Attraverso un aggiornamento di Google Play Service il colosso di Mountain View invece ora offre la possibilità di creare una icona con collegamento a questa sezione sulla schermata principale, sicché agli utenti basterà semplicemente cliccarci sopra per raggiungere la destinazione desiderata.

Dopo aver aggiornato Google Play Services alla versione attuale, che è la numero 22.18 (vi basta cliccare qui), è necessario aprire l’app Impostazioni del telefono, quindi spostarsi alla sezione Privacy per raggiungere la voce Servizio di riempimento automatico di Google e cliccare poi su Password:

In questo modo viene avviato Google Password Manager. A questo punto non resta che toccare l’icona a forma di ingranaggio visibile nella parte superiore dell’interfaccia per aprire il menu delle impostazioni dell’app e accedere alla nuova opzione denominata Aggiungi collegamento alla schermata iniziale.

Va detto che anche questa semplificazione non è proprio immediata, ma almeno una volta che è stata seguita la procedura si otterrà il collegamento a Google Password Manager nella schermata Home principale del terminale, da poter usare successivamente per raggiungere il gestore di password in un click.

Questo almeno può essere utile fino a quando non arriverà il mondo senza password al quale stanno lavorando Apple, Google e gli altri big tech. Nel frattempo ricordatevi che, sebbene avere il gestore password a portata di mano può essere utile, non serve cambiare spesso password ma, anzi, può essere controproducente: lo sapevate?