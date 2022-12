Apple vola in Cina a ottobre grazie a iPhone 14 Pro e Max

Una nuova ricerca afferma che uno smartphone su quattro venduto in Cina nel mese di ottobre scorso era un iPhone, con iPhone 14 Pro Max descritto come il dispositivo più venduto del Paese del Dragone, seguito a ruota al secondo posto da iPhone 14 Pro (qui la nostra recensione).

Nel 2019 Tim Cook aveva avvertito delle basse vendite di iPhone in Cina. Da allora, tuttavia, iPhone è cresciuto senza interruzioni, tanto che Apple si è distinta spesso come il più grande marchio di smartphone della Cina: durante il festival cinese del 18.6 scorso oltre metà degli smartphone venduti erano iPhone.

Ora Counterpoint Research stima che Apple con iPhone abbia raggiunto la sua quota di mercato mensile più alta di sempre in Cina a ottobre. Il record nel mese di ottobre 2022 è significativo, non solo perché è l’ultimo per il quale sono disponibili cifre complete, ma anche anche perché è il primo in cui si registra la vendita della nuova gamma iPhone 14.

Counterpoint afferma che Apple ha preso la quota di Huawei nel mercato premium e anche che le sue vendite mensili sono aumentate mentre tutte le altre sono diminuite.

Il mercato cinese è stato lento a causa di molteplici fattori, tra cui le pressioni macroeconomiche e i blocchi COVID-19 che hanno colpito i consumatori. Le vendite totali sono diminuite del 4%. Tuttavia, Apple è riuscita a ribaltare la tendenza del mercato Guardando la tendenza degli ultimi due anni in Cina, è evidente che Apple è emersa come un chiaro vincitore della quota di Huawei nel mercato premium. È diventato quasi un leader indiscusso nel segmento premium cinese

La serie iPhone 14 è iniziata bene con iPhone 14 Pro e Pro Max, continua il rapporto, indicando come i nuovi smartphone di fascia alta si siano comportati meglio della generazione precedente. Anche iPhone 13 continua comunque a vendere bene nel mercato cinese, poiché iPhone 14 standard offre meno novità.

Counterpoint afferma che le vendite “per altri OEM chiave sono diminuite in ottobre”, senza comunque specificare le cifre. Tuttavia, dice che Apple è cresciuta del 21% su base mensile. Su base annua, invece, le vendite complessive di smartphone in Cina sono diminuite del 15%. Tuttavia, quelle di Apple sono diminuite solo del 4%.

