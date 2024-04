Apple svelerà iPad Air e Pro 2024 il 7 maggio

La lunga lista di iPad aggiornati in attesa del lancio circola da mesi e mesi, anche perché nel 2023 non ne sono arrivati: sapevamo già che c’era in ballo qualcosa per questa primavera, ma nessuno prevedeva un evento dedicato, tutti puntavano su comunicati stampa, e invece a grande sorpresa Apple annuncia un evento speciale per martedì 7 maggio. Negli scorsi giorni si diceva il 10 maggio.

Lo slogan portante dell’evento è Let Loose, termine che probabilmente si riferisce alla “libertà di fare” e traducibile in “scatenarsi, lasciarsi andare”, mentre l’immagine distribuita da Apple contiene una mano che impugna una Apple Pencil. Ce n’è a sufficienza per dasre per scontato che si parlerà, appunto, di iPad e dei loro accessori e che al centro ci saranno le loro potenzialità nel campo creativo.

Cosa aspettarsi

I più gettonati nella lista di attesa sono iPad Air e anche iPad Pro, questi ultimi i primi attesi con display OLED e quindi anche si teme con prezzi più alti di quanto già non lo siano. Secondo le indiscrezioni dovrebbero esserci almeno due iPad Pro con processore M3 e camera in modalità Panoramica, e si vocifera che possano essere anche i primi ad essere dotati del connettore Magsafe.

Per la prima volta nella vita della serie Air sembra sia in dirittura di arrivo anche i taglio grande da 12,9” per gli utenti che amano lo schermo grande ma non necessitano della potenzia di calcolo, e del prezzo, dei modelli Pro. Anche per questa gamma dovrebbero esserci almeno due nuovi modelli, probabilmente con processore M2.

Tra le altre novità attese ricordiamo una rinnovata Magic Keyboard in alluminio, molto evoluta e con trackpad migliorato, e una nuova Apple Pencil.

Approfittiamo per ricordare che nei giorni scorsi era stato notato un abbassamento di disponibilità nei canali di iPad Air ma non di iPad Pro, e tanto è bastato perché qualcuno ipotizzasse che gli iPad Pro sarebbero rimasti, almeno in qualche versione, ancora disponibili.

L’ultima volta che Apple ha rilasciato nuovi iPad è stato nel 2022. L’aggiornamento imminente dovrebbe in ogni caso essere particolarmente rilevante specialmente per quanto riguarda gli iPad Pro, il cui design ormai risale al 2018.

Come seguire l’evento

Come i precedenti eventi speciali Apple anche quello intitolato Let Loose di martedì 7 maggio sarà trasmesso direttamente dal sito web USA di Apple, oltre che su Apple TV e anche YouTube. Cambia però l’orario, presto il mattino a Cupertino alle 7 AM, le ore 16:00 del pomeriggio in Italia.

La redazione di Macitynet, come è solita fare ormai da quasi trent’anni, seguirà l’evento con una diretta in cui oltre a tradurre in tempo reale le novità annunciate sul palcoscenico lasceremo anche uno spazio per condividere i pensieri dei nostri lettori in attesa di scoprire cos’ha preparato Apple per questo momento dell’anno.