Apple, diversi prodotti hanno tempi lunghi di spedizione

Diversi prodotti Apple, compresi quelli lanciati di recente, mostrano tempi di spedizione più lunghi del previsto, a dimostrazione che la carenza di chip attualmente in corso sta effettivamente avendo un impatto significativo su tutta la linea.

D’altronde Tim Cook aveva già dato l’avviso durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, spiegando che lo scarsità di chip che ha afflitto l’intero settore negli ultimi mesi avrebbe condizionato anche le spedizioni di iPhone di quest’anno. Ma se è vero che l’amministratore delegato di Apple si stava riferendo alla nuova gamma che sarà presentata il 14 settembre, tale carenza pare si stia in realtà insinuando anche tra molti dei modelli attualmente esistenti.

Questo va di pari passo col fatto che Apple sta chiaramente facendo spazio nei magazzini per introdurre i nuovi modelli in arrivo: ecco perché nel momento in cui scriviamo alcune delle configurazioni di iPhone 11 e iPhone 12 che si possono comprare dal sito ufficiale mostrano anche tempi che slittano a una o due settimane per l’avvio della spedizione.

La stessa cosa pare si stia ripercuotendo su Apple Watch, dove alcuni modelli della Serie 6 con cassa in alluminio vengono spediti non prima di tre o quattro settimane mentre quelli in acciaio inossidabile o sono tutti esauriti o non vengono spediti prima di tre settimane, quando a quel punto potrebbe valere la pena prendere in considerazione l’acquisto dei nuovi modelli, visto che anche questi sono attesi martedì 14 settembre.

Il rallentamento nei tempi di spedizione lo rileviamo però anche in prodotti che non dovrebbero essere aggiornati a breve, o che comunque non dovrebbero trovare spazio durante l’evento California Streaming, come ad esempio iMac da 21,5 pollici con chip M1 che attualmente viene spedito in tre o quattro settimane dal completamento dell’ordine, anche se il ritardo sembra essere comunque generalizzato un po’ su tutti i Mac con chip M1.

Ad esempio a seconda della configurazione anche MacBook Air da 13 pollici, MacBook Pro, Mac mini e iPad Pro da 11 e 12,9 pollici dotati di processore Apple Silicon M1 vengono spediti tra i tre e i sette giorni dall’ordine, anche in USA come rileva MacRumors. Per avere un termine di paragone, in circostanze normali questi prodotti, a seconda della località, potrebbero essere perfino consegnati in giornata. Pertanto la carenza di chip sembra affliggere in particolar modo la produzione di macchine con Apple M1, ostacolando di conseguenza i tempi di spedizione di quei prodotti che ne fanno uso.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 7, con nuovo design più squadrato vi rimandiamo a questa pagina.