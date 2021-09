Apple California Streaming: gli iPhone 13 arrivano il 14 settembre

Come ampiamente atteso e anticipato Apple presenterà la nuova generazione di iPhone 13 nell’evento intitolato California Streaming il 14 settembre. Come avvenuto per tutte le presentazioni Apple degli ultimi due anni circa, anche l’evento California Streaming sarà una presentazione in formato digitale e online, quindi senza pubblico presente nello Steve Jobs Teather all’interno di Apple Park a Cupertino, come invece è sempre successo in era pre-Covid.

La presentazione California Streaming si svolgerà martedì 14 settembre alle ore 10 a Cupertino, quindi alle 19 in Italia. Sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming direttamente dal sito web Apple statunitense, tramite l’app Apple TV con l’app Apple Events e naturalmente da iPhone, iPad e praticamente qualsiasi computer e dispositivo dotato di browser web e connessione Internet.

Sul palco di Apple Park Tim Cook e colleghi non presenteranno “solo” i nuovi iPhone 13 in quattro modelli, eredi diretti degli iPhone 12, ma anche Apple Watch Serie 7, AirPods di terza generazione e forse anche il nuovo iPad 2021 economico.

Altri attendono anche un nuovo Apple Watch SE 2 e iPad mini 6 ma per questi ultimi due le probabilità sono inferiori. Per non disperdere l’attenzione di pubblico e utenti e concentrare tutta la potenza di fuoco del marketing Apple ha senza dubbio in programma più presentazioni da qui a Natale, anche per tablet e MacBook Pro con Apple Silicon.

Per la gamma iPhone 13 sono attesi 4 modelli per la prima volta con notch più piccolo, processore Apple A15 Bionic, in alcuni modelli schermo con frequenza di aggiornamento a 120Hz e in alcune nazioni forse anche con collegamento satellitare per messaggi e chiamate d’emergenza. Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet., invece per tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 7, con nuovo design più squadrato è qui.