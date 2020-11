Apple dona 2.500 dispositivi ai Boys and Girls Club in USA

Da sempre Cupertino è molto presente nel settore della scuola, soprattutto negli Stati Uniti ma non solo, come dimostra anche l’ultima consistente donazione di Apple ai centri Boys and Girls Club presenti in quasi tutti gli stati USA. Apple ha rilasciato oggi un comunicato stampa in cui evidenzia la sua collaborazione con Boys and Girls Clubs, associazione che offre il doposcuola volontario ai giovani negli Stati Uniti, esaminando in particolare il modo in cui il club di Atlantic City ha integrato i programmi e le tecnologie Apple.

Apple sta aiutando una nuova serie di laboratori tecnologici creati dal Boys and Girls Club come parte del suo programma di arricchimento accademico del 21° secolo, fornendo un gran numero di dispositivi iPad e Mac. I laboratori, che si concentrano su scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica, nonché design e formazione professionale, includono anche i programmi Apple Everyone Can Code, Everyone Can Create e Develop in Swift.

In totale, Apple sta donando 2.500 dispositivi ai club in Alabama, Arizona, California, Connecticut, Georgia, Idaho, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, DC , Wisconsin e il club di Atlantic City nel New Jersey, per sostenere l’apprendimento.

La multinazionale di Cupertino si è impegnata a collaborare con i club locali per aiutarli a esplorare il pieno potenziale dei suoi dispositivi e mostrare loro come possono integrare ulteriormente la programmazione su dispositivi Apple e la creatività nei loro programmi di studio. Tutte le fotografie che riportiamo in questo articolo sono state pubblicate da Apple.

Ricordiamo che nel mese di agosto, sempre in USA, Apple in collaborazione con T-Mobile ha fornito 1 milione di iPad agli studenti della California. Invece nel mese di luglio sono state avviate nuove collaborazione della multinazionale con scuole e università USA per sostenere gli studenti di colore. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple nel campo della scuola e dell’educazione sono disponibili da questa pagina.