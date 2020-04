Apple dona parte dei ricavi (product) RED contro coronavirus

Con i suoi dispositivi e accessori (product)RED Apple è la società che più contribuisce alle donazioni al Global Fund per la lotta contro le malattie infettive nei paesi più poveri del mondo: ora però che la pandemia di Covid-19 sta colpendo su scala globale, la multinazionale di Cupertino annuncia che parte dei ricavi delle vendite (product)RED sono impiegati contro Coronavirus in tutti i paesi che necessitano aiuti.

L’annuncio arriva in contemporanea con il lancio del nuovo iPhone SE 2020, terminale che è disponibile anche nella versione color rosso (product)RED: quindi acquistando questo modello parte del ricavato sarà devoluto da Apple al Global Fund per essere destinato all’iniziativa contro Coronavirus nei paesi in cui l’emergenza è più grave. Sempre da Apple è in arrivo anche una custodia in pelle (product)RED per il nuovo teriminale. La società precisa che i fondi saranno impiegati negli stati che più necessitano di equipaggiamento protettivo personale, test diagnostici e altri materiali sanitari e di sicurezza indispensabili per affrontare l’epidemia.

Qui di seguito riportiamo l’annuncio di Apple per l’iniziativa (product) RED contro coronavirus «Parte del ricavato dalla vendita di iPhone SE (PRODUCT)RED sarà destinata direttamente al fondo COVID-19 Response Fund del Global Fund, che aiuterà i Paesi con maggiore necessità di PPE, test diagnostici, attrezzature di laboratorio, comunicazioni di pubblica sicurezza, supporto della filiera e altro, e continuerà a finanziare programmi di sensibilizzazione, cura, prevenzione e lotta all’HIV/AIDS con particolare attenzione al problema della trasmissione del virus da madre a figlio»

Cupertino precisa che parte dei ricavi devoluti al Global fund continuano a essere destinati alla lotta contro HIV e AIDS. Le donazioni di Apple in percentuale sulle vendite dei dispositivi e degli accessori (product)RED saranno destinati anche contro Coronavirus fino a settembre di quest’anno. Da quando è nata l’iniziativa (RED) nel 2006 Apple è il maggior contribuente: in 13 anni la multinazionale di Cupertino ha donato oltre 220 milioni di dollari.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone SE 2020 è in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei dispositivi e dei prodotti Apple (product)RED sono disponibili da questa pagina.