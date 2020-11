GeForce NOW porta i giochi in streaming su iPhone e iPad

Nessuna regola di Apple e nessun vincolo di App Store: come anticipato e promesso fin dallo scorso anno Nvidia rende disponibile il suo servizio di videogiochi in streaming GeForce NOW su iPhone e iPad, senza presentare un’app, bensì integrando il servizio direttamente in una pagina web che gli utenti possono aprire con Safari.

Per il momento GeForce NOW su iPhone e iPad è un servizio in beta e per giocare occorre possedere un joypad. Nvidia consiglia Razer Kishi (macitynet ne ha parlato al lancio e lo ha anche recensito nella versione per iPhone da questa pagina). Sono supportati anche altri modelli di controller che trovate elencati in questa pagina. Purtroppo non sono supportati giochi che richiedono il controllo tramite mouse e tastiera, anche perché il catalogo dei videogiochi disponibili per lo streaming include oltre 750 titoli per computer.

Ricordiamo che per poter giocare con GeForce NOW l’utente deve possedere una copia o licenza del gioco in questione: il lancio della versione definitiva su Mac, PC e dispositivi Android è avvenuto all’inizio di quest’anno, una volta completato il lungo periodo di beta che macitynet aveva provato. Per giocare a GeForce NOW su iPhone e iPad occorre aprire Safari partendo da questa pagina.

Ma con l’arrivo del servizio saltando completamente App Store si profila anche un altro importante debutto: Nvidia infatti sta collaborando con Epic Games per riportare Fortnite su tutti i dispositivi, inclusi iPhone e iPad da dove l’app è stata rimossa e, si presume, non potrà tornare per lungo tempo vista l’intricata battaglia legale in corso tra Apple ed Epic Games.

Anche gli altri servizi di videogiochi in streaming Microsoft xCloud, Google Stadia e Amazon Luna hanno piani per approdare su iPhone e iPad passando via browser: nessuno di questi include nel catalogo Fortnite. Sul versante giochi sui dispositivi mobile di Apple si prevedono sviluppi interessanti.