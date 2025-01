Apple dovrà a breve sostituire due membri del consiglio di amministrazione

Pubblicità

Tenendo conto delle policy della Casa di Cupertino sui limiti d’età, il prossimo anno vi saranno cambiamenti nel Consiglio di amministrazione di Apple, con due dei membri del board che arriveranno o supereranno i 75 anni d’età.

Il primo membro del consiglio che dovrà andare in pensione è Art Levinson, Presidente del Consiglio di amministrazione, che compirà 75 anni a marzo 2025, e la cui uscita potrebbe essere annunciata a febbraio, nell’ambito dell’annuale assemblea degli Azionisti.

Secondo il solito Mark Gurman di Bloomberg, Levinson potrebbe scegliere di andare in pensione già entro la fine di quest’anno o a inizio 2026. Il nome di Levinson potrebbe non dire niente ad alcuni ma è il Presidente del Consiglio di amministrazione e dunque, ha un rullo di altissimo livello: controlla la regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al Consiglio stesso, ha compito di convocare le sedute, dirigerne lo svolgimento e proclamare il risultato delle votazioni. Levinson è stato CEO di Calico Labs, azienda fondata da Google e Arthur D. Levinson che si occupa di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie. È autore e co-autore di oltre 80 articoli scientifici e il suo nome appare in 11 brevetti. Prima di Calico, è stato anche CEO e presidente di Genentech, società specializzata in attività biotecnologiche.

Quando Levinson andrà in pensione, al suo posto potrebbe essere scelto Tim Cook, ora 64enne, preannunciando il suo pensionamento, oppure bisognerà individuare un diverso chairman.

Altro membro del Consiglio che ha superato i 75 anni è Ronald Sugar, per il quale Apple ha fatto una eccezione alla regola dei 75 anni per andare in pensione; Sugar nel 2010 è stato nominato Chair of the Audit and Finance Committee e le se competenze sono state sfruttate per gestire la successione di Luca Maestri, che ha recentemente lasciato le finanze della Mela al successore Kevan Parekh.

Il ritiro di Sugar, obbligherà Apple a cercare due nuovi membri del Consiglio. Per quanto riguarda cosa deciderà di fare Cook in futuro, è presto per dirlo ma se decidesse di optare per il ruolo di Presidente del Consiglio, non sarebbe certo il primo, alla stregua di quanto già visto in aziende del mondo IT. Anche Jeff Bezos di Amazon, ad esempio, nel 2021 ha lasciato la carica di CEO ma non è uscito completamente dal management diventando presidente del consiglio di amministrazione.