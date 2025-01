WhatsApp sta testando il supporto di account multipli su iOS

Pubblicità

WhatsApp sta testando la possibilità di sfruttare account multipli su iPhone, funzione già disponibile su Android e utile per chi, ad esempio, dispone di un secondo numero di telefono (es. si dispone di una SIM fisica e un’eSIM), e vuole gestire su un unico dispositivo, un account personale e un account di lavoro.

A riferirlo è il sito WABetaInfo spiegando che con un aggiornamento in arrivo dell’app per iOS sarà possibile utilizzare due account che offrono tutte le funzioni e caratteristiche di sempre.

Come accennato, la novità allineerà la funzionalità con l’app per Android; l’account attivo è quello in cui si è effettuato l’accesso, mentre l’account inattivo è quello che non si sta usando in quel momento.

Si potrà continuare a ricevere gli avvisi su messaggi e chiamate anche quando non si usa l’account; per vedere i contenuti, basterà passare all’account appropriato. Per ogni account, sarà possibile personalizzare i profili impostando immagini uniche, campi informativi, impostazioni di notifica e impostazioni sulla privacy.

La funzionalità del doppio account è integrata nella beta di WhatsApp per iOS 25.2.10.70 e dovrebbe arrivare per tutti con i prossimi aggiornamenti ufficiali applicazione di messaggistica centralizzata.

Meta sta integrando in WhatsApp la possibilità di condividere gfli aggiornamenti di stato su Instagram e Facebook. gli sviluppatori hanno iniziato il nuovo anno con una serie di migliore all’app, come gli effetti della fotocamera (con possibilità di scegliere sfondi e filtri), Sticker con selfie (disponibile su Android e in arrivo su iOS), possibilità di condividere pacchetti di sticker e reazioni pi rapide (ora èp possiible toccare due volte un messaggio per reagire e scorrere rapidamente le reazioni che abbiamo usato maggiormente).