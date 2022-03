Apple è tornata al DVD per candidare CODA agli Oscar

“I segni del cuore – CODA”, ha vinto il premio per il miglior film alla 94ª cerimonia degli Oscar: è ufficialmente disponibile su Apple TV+ per lo streaming (in Italia al momento su Sky e Now TV), ma per la candidatura agli Oscar, la Mela ha dovuto inviare un DVD ai membri della giuria (membri dell’Accademy, associazione di critica, ecc.).

Le versioni in questione si chiamano “screener”, termine con il quale si indicano copie in DVD di un film inviato a critici, elettori di premi, giurie e altri professionisti del cinema, inclusi manager e dipendenti, tra cui anche produttori e distributori. Una persona non meglio identificata ha pubblicato la presentazione dettagliata di come appare la copia su DVD del film CODA inviata da Apple ai membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Fa uno strano effetto vedere ancora un DVD con il logo Apple: la Mela è stata una delle primissime aziende a eliminare questo tipo di supporto ritenuto vetusto, ma che deve per forza usare per presentare prodotti candidati a questa tipologia di premiazioni.

Nella busta inviata da Apple c’è una lettera con la sinossi del film, e un avvertimento che invita a non effettuare copie illegali dei contenuti. Apple spiega a chi visualizza il film che – dopo la visione – il DVD non può essere ceduto, e il supporto deve essere distrutto (tagliato in due). Sono presenti dei watermark (filigrane) che, in caso di pirateria, dovrebbero permettere di risalire alla fonte originale delle eventuali copie prodotte.

