Per il momento Dynamic Island rimane una esclusiva dei modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, ma nel 2023 Apple porterà Dynamic Island in tutti gli iPhone 15: viceversa altre due caratteristiche attuali dei modelli Pro non verranno trasferite nei modelli iPhone 15 standard, più che per una scelta di Apple sembra, a causa di limitazioni nella capacità di produzione delle componenti.

La strategia di Apple spesso consiste nel portare caratteristiche e funzioni che hanno debuttato nei prodotti Pro più costosi anche nei modelli di fascia più bassa, solitamente a distanza di uno o più anni. Secondo Ross Young, noto analista specializzato in display, questo è ciò che Apple farà anche con Dynamic Island previsto in arrivo in tutti i modelli iPhone 15 del 2023, quindi sia modelli standard che Pro.

Supponendo che Apple manterrà anche nel 2023 la formazione iPhone attuale, Dynamic Island farà la sua comparsa in iPhone 15 da 6,1 pollici e anche in iPhone 15 Plus da 6,7”. Ma sempre secondo Young, che in passato ha previsto correttamente diverse novità in arrivo dal colosso di Cupertino, Apple manterrà altre due tecnologie e funzioni caratteristiche esclusive dei modelli Pro: si tratta degli schermi con tecnologia LTPO a basso consumo e anche la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Questo significa che gli iPhone 15 standard del 2023 non avranno a disposizione lo schermo sempre attivo e acceso, che ha debuttato quest’anno solo negli iPhone 14 Pro e Pro Max, e non ci sarà nemmeno la frequenza di aggiornamento variabile dello schermo, che Apple indica con il nome di marketing Pro Motion. Secondo l’analista queste due esclusioni potrebbero non essere una scelta di Apple, ma una mossa obbligata dovuta alle limitazioni della catena di approvvigionamento. Attualmente i fornitori Apple sarebbero in grado di produrre schermi LTPO con frequenza fino a 120Hz solo in quantità sufficienti per i modelli iPhone Pro.

Per sapere tutto ciò che Dynamic Island puà fare al lancio rimandiamo a questo articolo di macitynet.