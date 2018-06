Apple è il secondo marchio più prezioso al mondo, indovinate dietro chi

Apple non è la società che vale di più al mondo; è seconda, facile indovinare dietro chi…

Secondo una nuova ricerca di mercato non è Apple il marchio più prezioso al momento: la società della Mela è seconda, dietro Google. La classifica è basata su una combinazione di fattori, come la soddisfazione del cliente e la performance finanziaria.

A pubblicarla è BrandZ, che utilizza una combinazione di dati provenienti da Kantar Millward Brown e Bloomberg per assegnare il “brand equity” per ogni azienda. La valutazione di Google, prima in classifica, si attesta su 302,06 miliardi di dollari, in crescita del 23 per cento rispetto allo classifica dello scorso anno. Apple si piazza al secondo posto con una valutazione del marchio di 300,59 miliardi di dollari, in crescita del 28 per cento anno su anno.

Apple e Google rimangono così sulle stesse posizioni di un anno fa, seppur con una valutazione in crescita. Nel frattempo, Amazon agguanta il terzo posto con un valore di 208 miliardi di dollari, seguita da Microsoft a 201 miliardi e Tencent a 179 miliardi. La classifica completa è leggibile nell’immagine che segue, mentre di seguito mettiamo in risalto le prime dieci posizioni:

Google – $ 302,06 miliardi

Apple – $ 301 miliardi

Amazon – $ 208 miliardi

Microsoft – $ 201 miliardi

Tencent – $ 179 miliardi

Facebook – $ 162 miliardi

Visa – $ 146 miliardi

McDonald – $ 126 miliardi

Alibaba Group – $ 113 miliardi

AT & T – $ 107 miliardi

È interessante notare che BrandZ colloca Apple in prima posizione quando si parla di risorse, con un punteggio di 164. In questa categoria si premia la forza del marchio, inclusi loghi e forme, oltre che i colori distintivi che tendono a risultare immediatamente riconoscibili.

Ovviamente, questo genere di classifiche deve essere preso con le dovute distanze, non rappresentando un dato ufficiale o incontrovertibile. Ad ogni modo è curioso comprendere le valutazioni fatte da terzi, anche per rendere l’idea generale di quanto valgano i singoli marchi di cui si sente ormai parlare nel quotidiano.