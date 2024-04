Macintosh Studio è un Mac Frankenstein

Se pensavate di aver visto dock assurde per iPad e Mac, probabilmente non avete ancora dato uno sguardo a Macintosh Studio. Un video YouTube svela come, partendo da zero, c’è chi è riuscito a creare una dock per abbinare iPad mini e un Mac Studio, con una soluzione originale in pieno stile Macintosh. Il risultato non potrà che piacervi.

Il video, pubblicato da Scott Yu-Jan sul proprio canale YouTube, nasce dall’idea di creare una dock in grado di contenere ordinatamente Mac Studio e iPad e, al tempo stesso, di incrementarne la produttività.

Se l’ultima parte del video è interessante per apprezzare il risultato finale, la prima parte lo è altrettanto per vederne lo sviluppo. Tante le idee suggerite dallo stesso autore per creare qualcosa di originale e utile.

L’idea base è quella di creare una scocca stile primo Macintosh di Apple, inserendo iPad mini sul frontale, fungendo così anche come schermo per Mac Studio.

Sul lato sinistro, invece, un piccolo perno a scomparsa permette di mantenere in posizione un paio di AirPods Max, mentre sulla parte posteriore diversi alloggiamenti permettono di inserire memorie esterne, da poter collegare al Mac Studio a seconda delle necessità.

Il risultato è una dock che può essere utilizzata per fare un po’ di ordine nella scrivania, ma che funge anche da secondo monitor.

Nella parte finale del video l’autore ipotizza anche la possibilità di colorare la dock, così da ispirarsi ai vecchi iMac G3, restituendo l’idea di come potrebbero apparire sulla scrivania. Il progetto, appositamente creato per Mac Studio, potrebbe anche adattarsi ai Mac mini che, sebbene meno spessi, hanno comunque le stessi dimensioni in profondità e larghezza.

L’autore non ha condiviso gratuitamente i file per la creazione di questa particolare dock; per poterli scaricare è necessario abbonarsi al suo canale al piano Creator da 9,99 dollari al mese, circa 9,20 euro.

Gli appassionati di curiosità potranno apprezzare altre creazioni dallo stesso autore, tutte pubblicate nello stesso canale. Scott, infatti, ha realizzato stranezze come il Mac mini portatile, che naturalmente utilizza un iPad di Apple come schermo. Sembra che anche Apple stia valutando di fondere iPad e Mac in un unico dispositivo, brevetto pubblicato incluso: una anticipazione che torna periodicamente ormai da anni.