MAI-1 è la più grande AI di Microsoft

L’intelligenza artificiale è il terreno su cui molte grandi aziende stanno attualmente seminando. Tra queste, in pole position, vi è sicuramente Microsoft, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe lavorando ad un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato MAI-1. Potrebbe essere il più grande mai realizzato finora.

Per spingere e supportare gli sforzi in tal senso, l’azienda ha recentemente creato la sua divisione AI guidata da Mustafa Suleyman, co-fondatore di Google DeepMind ed ex CEO di Inflection AI. Al momento di ipotizza che Suleyman stia guidando lo sviluppo di quello che potrebbe essere il più grande modello linguistico mai svelato prima, che prenderà il nome di MAI-1.

Microsoft, è il caso di ricordare, è una delle società più attive in questo panorama dell’AI, tanto che di recente ha pure lanciato il suo modello linguistico open-source (SLM) Phi-3-mini come successore del modello Phi-2, che potrà lavorare anche su dispositivi più piccoli e portatili, come ad esempio smartphone e tablet.

Di tutt’altro spessore, invece, sarà MAI-1, che secondo un rapporto di The Information è già in una fase di sviluppo avanzata. Tuttavia, si ritiene che il suo scopo non sia ancora stato determinato e dipenderà dalle sue capacità finali. Non tarderemo comunque a saperne di più, dato che secondo fonti informate sulla vicenda la presentazione dovrebbe arrivare già al prossimo evento annuale dedicato agli sviluppatori Microsoft Build che prenderà il via questo 21 maggio.

AI di proporzioni mai viste

Al momento, si ritiene che il modello MAI-1 contenga 500 miliardi di parametri, il che lo rende il più grande LLM creato dall’azienda finora. Giusto per un confronto, il modello Phi-3-mini contiene appena 3,8 miliardi di parametri, mentre GPT-4 viene con un trilione di parametri.

Ovviamente, maggiore è il numero di parametri, più ampia è la base di conoscenza di un modello AI. Sempre secondo il rapporto, Microsoft ha realizzato questo modello praticamente da zero, non importandolo invece da Inflection AI. Tuttavia, il nuovo motore potrebbe essere stato addestrato utilizzando i dati della startup acquisita.

Non è chiaro se il modello MAI-1 sarà anche open-source come Phi-3-mini o richiederà un abbonamento per l’utilizzo. Questi, e altri, dettagli probabilmente saranno condivisi durante l’evento Build dell’azienda.

ChatGPT non sta a guardare

Mentre Microsoft cerca di migliorare il suo chatbot, ChatGPT dovrebbe essere al lavoro su quella che potrebbe essere la più grande minaccia a Google mai esotica. OpenAI, infatti, dovrebbe essere al lavoro sul proprio motore di ricerca alimentato da ChatGPT; pare, addirittura, che il colosso abbia già creato un dominio e un certificato SSL per il suo primo prodotto di ricerca.

Alcune voci di corridoio hanno suggerito che il motore di ricerca potrebbe essere lanciato il 9 maggio. Google è comunque avvertita.

