Apple e NFL, forse c’è già l’accordo per il football americano

È dallo scorso luglio che si susseguono voci sulla possibile acquisizione da parte di Apple dei diritti di streaming per il pacchetto “Sunday Ticket” della NFL, la National Football League. Adesso, c’è un rapporto secondo cui sarebbe cosa fatta. Secondo Matthew Belloni di Puck News l’accordo è “in realtà fatto”, e viene tenuto nascosto per volere di Apple.

Una fonte mi ha detto questo fine settimana che l’accordo è effettivamente concluso e viene tenuto in silenzio su richiesta di Apple, che non ho confermato e non so per certo; Apple non sta commentando

In effetti il report sembra avere senso. Anche dopo dopo aver vinto Emmy e l’Oscar per il miglior film, il CEO Tim Cook ha dichiarato che Apple è solo nei suoi primi giorni nel campo dei servizi video premium, e niente negli Stati Uniti è più premium del football NFL. Inoltre, spiegherebbe la recente incursione di Apple negli eventi dal vivo e nella pubblicità con i giochi MLB.

Dato che le informazioni provengono da fonti non specificate e devono ancora essere confermate, dovrebbero essere accolte con un certo scetticismo al momento. Apple era in trattative con i dirigenti NFL l’anno scorso, ma c’era concorrenza da parte di altre reti televisive e aziende tecnologiche come Amazon.

Sunday Ticket va in onda su DirecTV, ma i diritti sono all’asta poiché l’accordo DirecTV della NFL andrà in scadenza dopo la stagione 2022. DirecTV ha pagato circa 1,5 miliardi di dollari, ma chiunque vinca i diritti per la stagione 2023 probabilmente pagherà circa 2,5 miliardi di dollari.

Se Apple dovesse vincere l’offerta per il Sunday Ticket, i fan saranno in grado di guardare partite di tutte le 32 squadre NFL su Apple TV+. Sunday Ticket si unirà al Friday Night Baseball, che Apple trasmette ogni venerdì come parte di un accordo con la Major League Baseball.

