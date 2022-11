Apple e Google si contendono i diritti per NFL Sunday Ticket

Anche se il commissario della NFL Roger Goodell ha originariamente dichiarato che si aspettava di chiudere un accordo per il prestigioso pacchetto di partite di football americano Sunday Ticket entro l’autunno di quest’anno, gli ultimi rapporti indicano che le operazioni vanno a rilento: Apple TV+ è nota per essere in pole quando si tratta di acquisire i diritti del Sunday Ticket, così da espandere la sua attuale linea sportiva in streaming che ad oggi vanta Major League Soccer e MLB Friday Night Baseball.

L’ultimo aggiornamento sullo stato delle trattative proviene dal New York Times. La pubblicazione afferma che è probabile che i negoziati continuino anche nel prossimo anno. Nonostante alcuni rapporti precedenti sostenessero il contrario, Apple deve ancora finalizzare un accordo e Google (tramite YouTube) potrebbe diventare un forte contendente per l’acquisizione.

Un eventuale accordo Sunday Ticket dovrebbe valere nell’ordine di 2,5-3 miliardi di dollari all’anno. L’attuale partner della NFL sul pacchetto, DIRECTV, non sta rinnovando la sua licenza a causa dei costi elevati. Realisticamente, il cartellino del prezzo significa che solo un gigante tecnologico o un grande streamer può permetterselo.

Mentre si pensa ancora che Apple sia in corsa, il New York Times indica Google come un partner alternativo per ottenere l’accordo. Big G starebbe cercando di utilizzare Sunday Ticket per rafforzare la sua offerta YouTube TV.

Il rapporto afferma che uno dei motivi per cui i colloqui hanno richiesto così tanto tempo è il tentativo della NFL di raggruppare una vendita di altre risorse come NFL Network e il canale NFL RedZone. Un’altra ragione apparente è che solo una manciata di dirigenti della NFL sono coinvolti nelle trattative sui media, gli stessi occupati a chiudere un accordo per la sua divisione NFL Films. Adesso che l’accordo cinematografico è stato chiuso, l’attenzione potrà concentrarsi, ancora una volta, sul Sunday Ticket.

Un rapporto di The Athletic durante il fine settimana ha rilevato che Apple e NFL stavano discutendo di modifiche come l’inclusione dei diritti di vendita internazionali e la natura delle restrizioni geografiche nel contratto Sunday Ticket proposto. Tuttavia, la NFL non è disposta (o non può esserlo a causa dei contratti esistenti con i partner di trasmissione/cavi) a trattare su questi punti. Come segno della relazione positiva tra Apple e NFL, tuttavia, Apple Music è stata recentemente annunciata come sponsor dell’intervallo del Super Bowl.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.