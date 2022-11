Affarone Cyber Monday, aspirapolvere Miele Classic C1 Junior Ecoline a 89,99€

Superprezzo nel giorno del Cyber Monday per l’aspirapolvere Miele Classic C1 Junior Ecoline: solo 89,90€, praticamente la metà del suo prezzo di listino, 189,99 €

Quello in offerte è un aspirapolvere a traino classico, perfetto per le pulizie di tutti i giorni che nasce per essere leggero e maneggevole e utilizzabile anche da una persona anziana. Nonostante pesi solo 5.8 kg, offre prestazioni eccellenti: ha un motore da 550W grazie al quale pulisce facilmente grandi aree grazie al raggio d’azione di 9 m e agli accessori integrati.

La particolare impugnatura aiuta ad avere un controllo più elevato sull’aspirapolvere e a maneggiarlo in modo ergonomico e comodo senza troppi sforzi con la sua bocchetta universale adatta a vari tipi di pavimento mentre il pratico sistema di bloccaggio assicura che la bocchetta, il tubo e la maniglia non si allentino.

Le ruote scorrevoli lo rendono manovrabile con facilità su tutti i pavimenti. Nella confezione si trovano una spazzola per mobili imbottiti, bocchetta a lancia, pennello con setole sintetiche, bocchetta per pavimenti SBD 355-3.

Il prezzo Miele di questo aspiravolvere sarebbe di 489€. Amazon solitamente lo propone a 159,99€. Oggi costa solo 89,99 €. Un prezzo da non farsi sfuggire