Prime Day, gli auricolari Nothing Ear(1) a solo 59,99 €

Se c’è un paio di auricolari che, anche per sapienti manovre di marketing, ha saputo far parlare di sé sono i Nothing Ear(1). Oggi questo piccolo miracolo del passaparola che li ha messi addirittura a confronto con gli AirPods Pro sono in sconto per il Prime Day al 40% del loro prezzo.

Dei Nothing Ear(1), frutto del lavoro di Carl Pei, uno dei cofondatori di OnePlus, promettono di offrire specifiche e funzioni di fascia alta a un prezzo decisamente abbordabile. Offrono fino a 34 ore di riproduzione con la custodia, driver di 11,6 mm e cancellazione attiva del rumore, un driver da 11,6 mm, resistenza al sudore e agli spruzzi d’acqua. In modalità ANC presentano tre impostazioni di cancellazione attiva del rumore per regolare il suono tra cui anche la classica trasparenza.

Dal punto di vista del suono la tecnologia di bandiera è Clear Voice: per chiamate chiare e definite e anche senza il rumore del vento fino a 40 km/h.

L’autonomia arriva a 5,7 ore di ascolto e fino a 34 ore con la custodia che ha carica veloce: 10 minuti si ottengono fino a 8 ore di carica per un giorno di utilizzo. L’App ear (1) offre funzioni come equalizzazione e gesti di controllo con l’app di ear (1), trova il mio Earbud, In-Ear Detection, Fast Pairing e altro ancora.

Questi auricolari sono stati presentati ad un prezzo di 100 €. Oggi in occasione del Prime Day costano solo 59,99 € in tutti e due i colori

