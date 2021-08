La prima legge contro gli App Store attesa in Corea del Sud

Mentre cause e indagini antitrust sui negozi digitali di app non si contano più in diversi paesi nel mondo, la Corea del Sud potrebbe diventare presto la prima nazione ad approvare una legge contro il monopolio dei pagamenti digitali che prende di mira sia Apple Store che Google Play Store.

Il disegno di legge è già stato approvato la prima volta il 25 agosto dal comitato legislativo e giudiziario: l’ultima votazione per l’approvazione finale era atteso nelle ore immediatamente successive ma è stato posticipato. Il Telecommunications Business Act richiede il voto finale dell’intera assemblea, oltre alla ratifica del presidente Moon Jae-In.

Tenendo presente la forte maggioranza del partito al governo si prevede che il disegno di legge venga approvato e trasformato in legge, forse giù entro la giornata del 30 settembre. Le nuove norme proibiscono l’esclusività e l’obbligo di usare i sistemi di pagamento di Apple e Google per i pagamenti nei rispettivi App Store, attribuendo agli utenti e agli sviluppatori di poter utilizzare il sistema di pagamento preferito, inclusi quelli di terze parti.

Sia Apple che Google si sono appellati al Presidente USA Biden per contrastare la norma. In precedenza i due colossi hanno espresso contrarietà e preoccupazioni, indicando che l’impiego di sistemi di pagamento terze parti rischia di mettere in pericolo sia i controlli parentali per la tutela dei minori, sia la privacy degli utenti.

«La fiducia degli utenti negli acquisti dell’App Store diminuirà a seguito di questa proposta» ha dichiarato Apple in una nota stampa «Portando a minori opportunità per gli oltre 482.000 sviluppatori registrati in Corea che hanno guadagnato più di 8,55 trilioni di won sudcoreani fino ad oggi con Apple». Secondo gli osservatori una legislazione negativa per Apple e Google in Corea del Sud per quanto riguarda gli App Store potrebbe essere seguita e imitata in altre nazioni, a partire forse anche dagli USA.

«Questo potrebbe presagire azioni simili altrove» dichiara l’analista di Omdia Guillermo Escofet, specializzato in piattaforme di consumo digitali intervistato da Bloomberg. «Anche i regolatori, i legislatori e gli avvocati del Nord America e dell’Europa stanno esaminando le regole di fatturazione degli app-store e l’atmosfera politica prevalente è diventata ostile all’enorme quantità di potere concentrata nelle mani dei giganti della tecnologia».

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple ha introdotto modifiche nelle regole di App Store per chiudere una causa legale avviata dagli sviluppatori.