Apple ha annullato l’account di uno sviluppatore che proponeva app per creare finti quadranti per Apple Watch

Apple ha deciso di rescindere l’account dello sviluppatore Appstun, uno studente tra i vincitori premiati alla Worldwide Developer Conference (WWDC) del 2021.

Stando a quanto riportato sul sito di Appstun, Apple ha deciso di chiudere l’account dopo molteplici rifiuti nell’approvare aggiornamenti dell’app che, secondo Cupertino, violava le linee-guide dell’App Store.

Su Twitter la decisione di Apple è stata criticata dagli sviluppatori di 37signals, spiegando quanto sia meglio sviluppare per il web, scelta che rende possibile gestire la propria attività senza il coinvolgimento dei gatekeeper delle big tech, senza timore di “capricciose reazioni” che potrebbero bloccare una attività da un giorno all’altro.

Batuhan Karababa, co-fondatore di Appstun, riferisce che lui e il collega, avrebbero cercato di collaborare con Apple per risolvere quanto contestato. “Abbiamo risposto in modo trasparente e collaborato con Apple per garantire che la nostra app non violasse nessuna linea-guida. Abbiamo dovuto affrontare rifiuti per problemi che pensavamo fossero già risolti nelle precedenti comunicazioni. Apple non ha ritenuto sufficientemente valida la nostra soluzione”, si legge sul sito dello sviluppatore.

I due hanno cercato di replicare più volte a respingimenti dell’App Store, ricevendo sempre rifiuti. L’oggetto del contendere è un’app per la creazione di quadranti per Apple Watch. Oltre a quadranti più o meno standard, Appstun sfruttava un espediente per consentire di creare pseudo-quadranti: non veri e propri quadranti nel senso tradizionale del termine, ma immagini e animazioni che potevano essere visualizzate per “simulare” un quadrate, scelta che, oltre che poco utile, consumava in modo eccessivo la batteria e uno dei motivi per il quale Apple ha scelto di respingere gli ultimi aggiornamenti dell’app.

Altro motivo per il quale Apple avrebbe deciso di non accettare gli ultimi aggiornamenti dell’app è la confusione che avrebbe potuto creare tra gli utenti, non essendo chiaro se quello mostrato era un vero quadrante o no.

Appstun aveva aggiunto una notifica per informare l’utente che quelli mostrati non erano veri quadranti, nel tentativo di far accettare l’app ai revisori di Cupertino, ma Apple a un certo punto ha bloccato l’account dopo ripetuti invii dell’app e rifiuti.

Apple da parte sua ritiene di avere agito in modo corretto, sottolineando che gli sviluppatori di Appstun avrebbero ripetutamente cercato di trarre in inganno gli utenti che pensavano di avere a che fare con veri quadranti, scoprendo che questi ultimi non funzionavano come pensato.

“Ho comprato quello che sembrava un quadrante di un Rolex.. non è un quadrante è solo una immagine”, ha scritto un utente dell’app “incriminata”, puntando il dito contro gli sviluppatori, accusati di avere messo in piedi una “truffa” per racimolare soldi dalle persone, e minacciando di rivolgersi a Rolex per far partire una azione legale.

