MacBook Pro 2021 ha tutto quello che serve per creare un video musicale

Un cantautore britannico ha registrato un video musicale utilizzando soltanto un MacBook Pro. Usando la sua nuova macchina con M1 Max, ha registrato il video utilizzando i microfoni e la webcam integrati.

Mary Spender ha utilizzato Logic Pro, che è un’app piuttosto impegnativa, ma è stata in grado di fare tutto il lavoro con la sola forza della batteria, mentre registrava lo schermo allo stesso tempo.

La sua macchina è in versione praticamente full optional. Ha optato per il modello M1 Max con 64 GB di memoria unificata, risparmiando – si fa per dire – solo sull’SSD da 2 TB.

La qualità audio, ovviamente, non è paragonabile a quella dei microfoni da studio, ma il risultato è comunque stupefacente, considerando che si tratta di microfoni di un laptop.

Ha sperimentato diverse posizioni sia per la chitarra che per le tracce vocali. Il miglior risultato con la chitarra è stato ottenuto stando in piedi davanti alla sua scrivania con il MacBook Pro sul bordo.

Per quanto concerne la voce, ha provato a sedersi normalmente, e poi a sporgersi in avanti per avvicinarsi ai microfoni, e ha scoperto che il primo tentativo restituiva un audio migliore.

Il filmato della webcam è sicuramente l’elemento più debole, con una lunghezza focale fissa e nessun controllo della profondità di campo. Ma per un musicista che vuole mettere insieme una traccia demo, il risultato è più che soddisfacente.

Dal filmato pubblicato su Youtube non si evince l’esatto utilizzo della batteria, ma è possibile vedere che ha lavorato con un’app professionale per oltre un’ora, con la registrazione dello schermo in sovrimpressione, senza che la ventola si attivasse. L’utilizzo della batteria, in questo lasso di tempo, è stato davvero modesto.

Il risultato finale è davvero eccezionale, combinando le visualizzazioni standard della telecamera con tutte le riprese dietro le quinte della registrazione stessa e del suo montaggio in Logic Pro. È certamente un ottimo test delle capacità della macchina, ma anche un’idea davvero creativa realizzata magnificamente.

Tutte le notizie sui MacBook Pro 2021 le trovate su questa pagina di Macitynet.