Apple registra gli Apple Watch 6 e i nuovi iPad

Il momento della nuova campagna d’autunno per il lancio dei prodotti di nuova generazione si avvicina ed Apple comincia a registrarli presso le autorità competenti. I primi a finire sul registro della Commissione economica euroasiatica, un passaggio indispensabile per poter commercializzare nuovi dispositivi con funzioni crittografiche in Russia e altri paesi dell’Est Europa, sono i nuovi Apple Watch 6 e gli iPad 2020.

È un sito francese a segnalare l’apparizione di questi nuovi prodotti con i numeri di magazzino, per quanto riguarda Apple Watch, A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 e A2356. Per quel che riguarda gli iPad i nuovi numeri sono: A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428 e A2429. Ovviamente non ci sono informazioni di nessun tipo tecnico nel documento, visto che si tratta solo di un passaggio burocratico che è finalizzato ad autorizzare l’utilizzo commerciale di un prodotto che ha particolari funzioni di cifratura. Sappiamo solo che Apple Watch 6 avrà come sistema operativo watchOS 7 e che i nuovi iPad funzioneranno con iPadOs 14.

In ogni caso, come abbiamo già avuto modo di spiegare, Apple Watch 6 dovrebbe essere un aggiornamento di media portata rispetto ad Apple Watch 5. La funzione più innovativa potrebbe essere un sistema per misurare l’ossigenazione del sangue, utile sia per finalità sportive che per valutare la possibilità di problematiche connesse al Coronavirus. Il sogno è quello di uno schermo del tutto privo di cornici (quindi con un display più grande) ma al momento sembra difficile un simile passaggio tecnico.

Gli iPad, invece, sono quasi certamente i modelli di fascia entry level che si affiancheranno agli iPad Pro della primavera. Tra le novità potrebbe esserci un nuovo fattore di forma che permetterà di avere schermi un iPad da 10,8 e un iPad mini da 9 pollici. In tutti e due i casi è possibile che si stia parlando di un passo avanti dovuto a schermi con cornici ridotte. ONei nuovi iPad, in particolare nell’iPad da 10,8, dovrebbe esserci processori più potenti. Attualmente l’iPad da 10,5 pollici usa il vecchio A10X, lo stesso che era presente sui vecchi iPhone 7. Per quanto riguarda l’iPad mini è possibile però che il lancio non avvenga nelle prossime settimane, ma solo ad inizio 2021.

