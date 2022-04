Mac Pro e Pro Display XDR, quali sono i piani di Apple

L’abbandono di Intel per passare ai processori Apple Silicon è iniziato nel mese di novembre del 2020 e, secondo quanto anticipato da Apple, sarà completato entro due anni, quindi entro la fine di questo 2022: per raggiungere l’obiettivo Apple presenterà un nuovo Mac Pro 2022 con un nuovo processore Apple Silicon ancora più potente di quelli visti finora a cui probabilmente potrebbe essere affiancato un nuovo monitor esterno erede o sostituto di Pro Display XDR a listino.

Anche se i piani in corso di Apple possono cambiare, negli ultimi anni indiscrezioni e anticipazioni sempre più spesso si dimostrano attendibili. Mentre l’arrivo di un Mac Pro 2022 Apple Silicon è certo ed è anche già stato anticipato dalla multinazionale di Cupertino, risultano più confuse le indicazioni sul prossimo monitor professionale Apple.

Per il nuovo Mac Pro 2022 Apple Silicon l’identikit più completo arriva da Mark Gurman di Bloomberg. Sembra che il nome in codice interno di questa macchina sia Jade seguito dall’indicazione 2C-die e 4C-die in riferimento al numero dei chip che compongono il processore, atteso invariati da 20 core oppure 40 core di calcolo.

Nella versione da 20 core di calcolo si tratterà di 16 core ad altre prestazioni abbinati a quattro core ad alta efficienza energetica. Invece nella versione con 40 core, si avranno 32 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza. Per quanto riguarda invece la grafica sono previste configurazioni con 64 oppure fino a 128 core GPU.

Ricordiamo che il chip Apple M1 Ultra (ottenuto dall’accoppiamento di due chip M1 Max) con 20 core di calcolo (16 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza) e GPU da 64 core sembra corrispondere perfettamente al chip di partenza previsto per Mac Pro 2022, mentre il modello superiore potrebbe essere ottenuto collegando tra loro due chip M1 Ultra.

Mac Pro 2022 e Apple Pro Display XDR

Risultano decisamente meno chiare le anticipazioni su quello che potrebbe essere il nuovo monitor professionale Apple, erede o sostituto di Pro Display XDR. Secondo quando segnalato da 9to5Mac la multinazionale starebbe lavorando a una nuovo monitor con risoluzione 7K, che potrebbe mantenere la diagonale di 32” del modello attuale, oppure arrivare con diagonale superiore da 36”.

Ma i due analisti più attendibili offrono anticipazioni discordanti. Infatti Ross Young prevede un nuovo Studio Display da 27” ma con pannello mini LED la cui costruzione sarebbe già cominciata. Invece secondo Ming Chi Kuo Apple non introdurrà alcun nuovo prodotto mini LED quest’anno a causa dei problemi di fornitura e dei costi elevati.

Per quanto riguarda invece il debutto, la presentazione di Mac Pro 2022 e forse anche del nuovo monitor potrebbero avvenire durate la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022 che tradizionalmente si svolge a giugno.

Tutte le novità presentate durante l’evento Peek Performace sono riassunte in questo articolo di macitynet. Per ulteriori dettagli su Mac Studio è possibile consultare questo approfondimento. invece per saperne di più sul potente processore Apple M1 Ultra è possibile partire da qui.