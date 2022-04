usmile Y1S spazzolino elettrico ispirato all’antica Roma, in offerta a 54€

Se siete alla ricerca di uno strumento per prendervi cura della vostra igiene dentale, ecco lo spazzolino elettrico umile Y1S, che non rinuncia a specifiche particolarmente interessanti, e che ha un’estetica sicuramente accattivante. Oggi lo potete acquistare in offerta a 54 dollari. Clicca qui per acquistarlo.

Alimentato da un motore sonico auto-sviluppato, capace di offrire oltre 38.000 giri/min, Y1S ridefinisce gli standard dello spazzolino elettrico sonico già a partire dal design, ispirato al classico stile romano.

Offre tre modalità di pulizia, così da pulire in modo efficace e profondo i denti, rendendoli più splendenti. Le tre modalità sono Clean, White e Soft. La prima, come suggerisce lo stesso nome per una pulizia più profonda, la seconda ottimizzata per la sbiancata, e la terza più morbida, magari per una pulizia mattutina più leggera.

Lo spazzolino elettrico ricaricabile è classificato IPX7, che ne consente il risciacquo con acqua. Tra le altre caratteristiche, questo spazzolino elettrico sonic Y1S è dotato di una porta di ricarica USB di tipo C, e grazie alla batteria integrata ha un’autonomia che può durare fino a 6 mesi con una ricarica di 4 ore. In questo modo, si potrà praticamente dire addio alle ricariche giornaliere e continue.

Lo spazzolino Y1S si adatta alla superficie del dente, evitando danni allo smalto e irritazioni alle gengive, ed è appositamente studiato per denti sensibili.

Peraltro, funzione molto comoda, questo spazzolino elettrico propone promemoria di cambio zona di pulizia ogni 30 secondi, oltre ad offrire un timer di 2 minuti, che assicura una pulizia profonda.

In confezione, oltre allo spazzolino, anche il cavo USB per la ricarica, una pratica custodia da viaggio e 2 testine di ricambio.

