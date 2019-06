Il pluri-sensore Homekit Koogeek 2.8 ” Intelligent Wi-FI legge qualità dell’aria, luce, suono, temperatura e umidità

Annunciato ormai da molti mesi e visto in anteprima al CES di Las Vegas Il pluri-sensore Homekit Koogeek 2.8 ” Intelligent Wi-FI è arrivato anche nel nostro paese e promette di essere uno dei più completi sistemi di rilevamento ambientale in commercio per la smart home oltre ad essere totalmente compatibile con Homekit e poter essere interrogato da Siri per le condizioni della casa.

Tra le sue funzioni troviamo:

Monitoraggio della qualità dell’aria e dell’ambiente ad alta precisione

Visualizza la temperatura in tempo reale (° C / ° F),

Visualizza l’umidità relativa,

Visualizza il particolato (PM2,5 e PM10),

Rileva il movimento,

Misura l’intensità della luce,

Rileva i livelli sonori,

E inoltre indica l’ora corrente, lo stato di carica e il livello della batteria simultaneamente su uno schermo LCD TFT da 2.8”

Grazie ad Apple HomeKit fornisce un modo semplice e sicuro per monitorare e tracciare tanti dei dati visti sopra riportandoli anche su tuo iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch e Mac: è possibile chiedere a Siri la temperatura e l’umidità della stanza. Lavora con qualsiasi dispositivo abilitato per HomeKit e supporta le automazioni domestiche.

Oltre a questo è possibile, utilizzando il sensore di movimento integrato, abilitare la funzione di sveglia intelligente e la luce notturna a LED si accenderà quando viene rilevato un movimento.

È possibile anche accendere o spegnere la luce notturna incorporata usando l’app Koogeek Home o Siri.

Il tutto funziona grazie ad un collegamento Wi-Fi a 2.4 GHz senza necessità di Hub domestico. Se volete controllare i dati da fuori casa dovrete dotarvi di una Apple TV di quarta generazione, oppure iPad con iOS 10 o Homepod.

Il multisensore funziona con una batteria ricaricabile da 2200 mAh (che si alimenta da una Micro USB) ed entra automaticamente in modalità standby dopo 10 minuti di inattività. Dispone di uno stand che ne permette l’inclinazione e la lettura facilitata delle informazioni.

Combinando i rilevatori di temperatura, umidità e qualità dell’aria si potranno attivare ventilatori o sistemi di raffrescamento o estrazione dell’umidità.

Il pluri-sensore Homekit Koogeek 2.8 ” Intelligent Wi-FI è in vendita da qualche giorno anche in Italia a circa 122 Euro circa su Amazon.