Apple prepara le custodie MagSafe iPhone 13 Primavera 2022

Si avvicina la primavera e anche l’8 marzo, possibile data della prima presentazione Apple del 2022: per queste due ragioni è molto probabile che la multinazionale di Cupertino abbia in programma di introdurre la nuova collezione di custodie MagSafe per iPhone 13 di cui proprio in queste ore circolano le prime presunte foto in rete.

Le due fotografie che riportiamo in questo articolo sono state pubblicate da Majin Bu, utente che già in passato ha mostrato in anteprima immagini di nuove cover Apple non ancora annunciate. Ormai da diversi anni a questa parte Apple introduce in primavera nuove cover e bracciali Apple Watch, operazione che con ogni probabilità verrà ripetuta anche quest’anno con una collezione Primavera 2022.

In foto è possibile osservare custodie MagSafe per iPhone 13 nelle nuove colorazioni gialla, verde scuro, viola e arancione. Ognuna è ospitata all’interno di un packaging parziale in cui è presente la classica dicitura Apple, lasciando pochi dubbi circa la provenienza: sembra trattarsi di cover e materiali originali Apple non ancora a listino. La seconda immagine invece mostra in miniatura 12 nuove cover in colori diversi destinate ai vari modelli della gamma attuale iPhone 13.

Tenendo presente che Apple in primavera introduce spesso diversi tipi di cover, è lecito attendersi anche modelli non presenti in foto, come per esempio Portafoglio MagSafe in pelle, custodie MagSafe in pelle e naturalmente anche nuovi cinturini e bracciali per Apple Watch. Il leaker che ha pubblicato le immagini è ritenuto attendibile: anche Mark Gurman di Bloomberg ha segnalato il post indicando che si tratta di prodotti Apple in arrivo.

Apple potrebbe introdurre la collezione di custodie Primavera 2022 in occasione della prima presentazione di quest’anno attesa per martedì 8 marzo: se la data sarà confermata l’invito ufficiale di Apple per l’evento potrebbe arrivare già entro lunedì 28 febbraio o martedì 1 marzo. In questo evento è praticamente certo l’arrivo di iPhone SE 2022, iPad Air 5 e almeno un nuovo Mac Apple Silicon.