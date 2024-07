Apple taglia i prezzi di iPhone in India, ma pensa ad una mossa ancor più clamorosa

Pubblicità

Che l’India sia un mercato strategico per Apple non ci sono ormai dubbi. Quanto accaduto nelle ultime ore, oltre alle previsioni che circolano in rete, potrebbero confermarlo ancor di più. Sarebbero, infatti, due le mosse del colosso che interesserebbero il Paese. La prima, addirittura, sarebbe già in atto: un taglio dei prezzi di iPhone all’interno dei confini indiani. La seconda potrebbe concretizzarsi a breve.

Secondo TechCrunch, Apple ha ridotto i prezzi dei suoi modelli di iPhone in India del 3-4%, dopo che il governo indiano il 23 luglio scorso ha abbassato i dazi delle importazioni sugli smartphone dal 20% al 15%. E’ la prima riduzione dei prezzi per apple sui modelli Pro in India, con tagli ai prezzi che variano da circa 3,60 dollari per modelli come l’iPhone 13, 14 e 15, fino ai 71,70 dollari circa per l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max.

La seconda mossa di Apple

Come accennato in apertura, oltre al taglio dei prezzi di iPhone in India, Apple starebbe pensando ad una seconda mossa: La Mela potrebbe presto assemblare anche gli iPad all’interno dei confini indiani. Foxconn, il principale produttore a contratto di Apple, sta valutando la possibilità di assemblare iPad nella sua struttura nel Tamil Nadu, come riportato dall’Economic Times.

Questo segnerebbe una significativa espansione rispetto alla produzione attuale di iPhone in India da parte di Foxconn e riflette la crescente fiducia nelle capacità della catena di approvvigionamento indiana. Le discussioni tra Foxconn e il governo indiano sarebbero addirittura già in corso.

I numeri indiani

Negli ultimi anni, le operazioni di assemblaggio di Apple in India sono cresciute significativamente. Attualmente, circa il 14% di tutti gli iPhone è prodotto in India, e questa cifra è destinata ad aumentare con l’espansione delle strutture di Foxconn e altri partner nel paese.

Foxconn ha già investito notevolmente in nuovi impianti di produzione in Karnataka e Tamil Nadu, e l’eventuale assemblaggio di iPad in India potrebbe ulteriormente rafforzare la presenza di Apple nel paese.

