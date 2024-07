Apple Pencil USB-C è regalata, solo 55€

Se avete un iPad c'è una super occasione per voi: la Apple Pencil USB-C a solo 55€, con il 38% di sconto. Questo Apple Pencil è una delle novità degli ultimi mesi. Nasce per essere collegata usando un cavo USB-C. Grazie alla porta è nascosta sotto un tappo scorrevole. Offre anche un aggancio magnetico ma al contrario della Apple Pencil di seconda generazione e di Apple Pencil Pro, la Apple Pencil USB-C non si carica in wireless, ma va sempre ricaricata con il cavo. Altra novità è la funzione "senza contatto". Tenendo la penna sospesa sopra lo schermo senza toccarlo, alcuni iPad mostrano l'anteprima degli strumenti e del segno grafico o dell'effetto della cancellazione dello strumento gomma. C'è qualche cosa in meno rispetto alla Apple Pencil 1 cui assomiglia molto: qui non è presente la sensibilità alla pressione, quindi la penna non risponde alla forza con cui si preme la punta sul display. La nuova Apple Pencil è pienamente compatibile con le funzioni di iPadOS, tra cui la scrittura a mano e le note rapide. Inoltre, sui modelli di iPad Pro dall'M2 in avanti, questa nuova Apple Pencil supporta la funzione 'hover', che rileva la presenza senza contatto con lo schermo, consentendo di scrivere e disegnare con maggiore precisione. Grazie a ricarica e abbinamento tramite USB-C, è perfetta per iPad di 10ª generazione ma è probabilmente la più universale delle Apple Pencil. In pratica è compatibile con tutti gli iPad con porta USB-C, inclusi gli ultimi iPad con processore M4 e gli iPad Air con processore M2. Se volete sapere come si differenzia esattamente dalle altre Apple Pencil, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo. Ma già qui diciamo che se anche se manca il rilevamento della sensibilità alla forza con cui si preme la punta sul display e la comodità di ricarica wireless, a 55€ è un acquisto a fare subito per tutti coloro che hanno sempre voluto una Apple Pencil per disegnare o interagire con i contenuti di iPad ma sono sempre rimasti distanti dall'acquisto per ragioni di costi.

