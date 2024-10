MacBook Air con M4 tra gennaio e marzo, i desktop Pro possono attendere

Pubblicità

I nuovi Mac di martedì (Mac mini, iMac e MacBook Pro) rappresentano un importante passaggio verso il traguardo di un mondo Apple aperto all’intelligenza artificiale, ma lo striscione sarà veramente tagliato o quasi solo quando sarà nelle mani dei clienti il MacBook Air M4. La buona notizia è che non manca moltissimo, la cattiva è che non manca pochissimo.

Il portatile leggero e sottile, sicuramente la macchina di bandiera di Apple e anche il dispositivo che genera più fatturato nel campo dei computer dovrebbe arrivare infatti tra gennaio e marzo a distanza di circa un anno dalla presentazione del MacBook Air M3.

Dell’argomento si parla in un articolo pubblicato oggi pomeriggio da Bloomberg, solitamente una fonte affidabile quando si tratta di anticipazioni sul futuro della Mela.

Apple, dice il giornale finanziario, sta dando in questi giorni i ritocchi finali all’Air con processore M4. Si tratta di due modelli, quello da 13 pollici quello da 15 pollici, nome in codice J713 e J715, sostanzialmente identici ai modelli oggi in commercio (niente rivoluzione in stile Mac mini M4) ma dotati, appunto, del processore di nuova generazione.

I MacBook Air andranno in produzione probabilmente a breve ma potranno vedere la luce solo dopo il lancio di un aggiornamento del sistema operativo previsto per dicembre. Questo significa, dice Bloomberg, che arriveranno tra gennaio e febbraio.

Abbiamo parlato di fine della corsa verso l’intelligenza artificiale, almeno dal punto di vista dell’hardware, con la presentazione di MacBook Air M4. In realtà resterebbero da sistemare anche un paio di prodotti come MacStudio e il Mac Pro.

I MacStudio dovevano essere presentati, dice il sito finanziario, assieme ai MacBook Air ma così non sarà. Se ne parlerà invece tra marzo e giugno (per la WWDC?). Nessuna data in vista per il Mac Pro che è la macchina di più costosa di Apple: «il lavoro continua», dice Bloomberg.

Nonostante dal punto di vista del fatturato Mac Studio e Mac Pro siano poco più di un puntino sul radar nel bilancio Apple, tecnologicamente sono importanti presso il pubblico professionale e da considerazione perché metteranno il Ray Tracing su queste macchine e miglioreranno considerevolmente il Neural Engine.