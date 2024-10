Fermi tutti, martedì 29 ottobre arrivano i nuovi Mac con M4

Pubblicità

Se state per comprare un Mac mini, un iMac, un MacBook Pro o un qualunque accessorio Apple, fermatevi un attimo: la prossima settimana potrebbe esserci una ondata di nuovi prodotti in arrivo.

La data, da tempo preannunciata, per il lancio di una serie di nuove macchine compatibili con Apple Intelligence è infatti arrivata e, probabilmente già martedì, ci saranno novità in questo senso.

A parlare del 29 ottobre, entro la finestra di tempo preannunciata, come momento per il debutto di una ondata di dispositivi è il solitamente ben informato Mark Gurman che in un post su X elabora la sua tesi sulla base delle classiche bene informate fonti interne e di una serie di coincidenti indizi.

Apple is hosting a hands on experience next Wednesday in Los Angeles for media/creators. So the new Macs of course need to be announced by then. https://t.co/6sshpckmbL — Mark Gurman (@markgurman) October 22, 2024



Il primo è la riduzione delle scorte dei prodotti in questione nei canali. Il secondo nel fatto che Apple ha convocato in California alcuni giornalisti e content creators per la giornata di mercoledì 30 ottobre. Un appuntamento che non può che avere a che fare con niente altro che la presentazione dal vivo di qualche cosa che Apple tiene ad illustrare nel dettagli.

Oltre a questo va tenuta in considerazione la data di presentazione dei risultati fiscali. Apple ha in calendario questo appuntamento per il 31 ottobre. Di solito Apple ama lanciare alcune delle sue novità poco prima di questo appuntamento.

Mac mini protagonista

Ma che cosa presenterà Apple? Il più atteso e probabile sono i nuovi Mac mini. Parliamo di una macchina desktop che non solo avrà il processore M4 ma anche una serie di novità dio design nel più importante aggiornamento hardware dal 2010.

Avrà dimensioni molto ridotte pari a quelle dell’attuale Apple TV, salvo che lo spessore del computer potrebbe essere superiore. L’esterno dello chassis sembra rimarrà in metallo, al contrario di Apple TV realizzato in plastica di alta qualità

Sempre nei prototipi sono state avvistate fino a tre porte USB-C e niente più porte USB-A oltre allo spazio per ospitare connettore di alimentazione e uscita HDMI.

Tastiere, Mouse, iMac e MacBook Pro

Per il resto ci saranno solo dei lievi ritocchi. Sappiamo per certo che ci saranno nuovi MacBook Pro con processore G4, gli stessi che abbiamo visto nelle mani di alcuni i Youtuber russi e altrettanto probabilmente gli iMac con lo stesso processore. Qui si tratterà di semplici upgrade della CPU per adeguarla ad Apple Intelligence.

Del resto, come è successo con gli iPad mini, pare che addirittura le scatole non cambieranno; si tratta di un chiaro segnale che Apple non considera le novità contenute negli aggiornamenti sufficienti per considerare i suoi nuovi modelli come realmente “nuovi” e quindi a parte il processore non dovrebbe esserci nulla di rilevante dal punto di vista hardware.

Infine dovrebbero apparire anche nuove versioni con porte USB-C delle periferiche: Magic Mouse, Magic TrackPad e le tastiere. Questi accessori attualmente hanno un cavo USB-C su Lightning che deve essere eliminato per rispondere alle esigenze di semplificazione interne (praticamente tutto il resto della produzione Apple si ricarica direttamente con un cavo USB-C su USB-C) e alle norme dell’Unione Europea.

Dato per scontato che il lancio di questi dispositivi ci sarà e che sarà la prossima settimana, c’è da chiedersi come sarà questo lancio.

Possibile che avvenga con un comunicato, come avvenuto la passata settimana con il menzionato iPad mini. Potrebbe anche esserci, vista l’importanza del restyling del Mac mini e il numero di novità, qualche presentazione mediante un filmato.

Al momento l’ipotesi più probabile è quindi che non ci sia un keynote come si pensava; siamo ormai molto a ridosso della data fissata per la presentazione. Anche se potrebbe esserci sufficientemente tempo per una convocazione a Cupertino, i tempi sono ormai davvero ristretti.